01 января 2026, 01:49
Goal составил рейтинг лучших зимних трансферов в истории АПЛ

Зимнее окно без ошибок

Goal составил рейтинг лучших зимних трансферов в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Издание Goal опубликовало список наиболее успешных зимних переходов за все время существования АПЛ. В топ–10 вошли следующие футболисты:

  • Вирджил ван Дейк (перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов);
  • Неманя Видич (из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» за 7 млн фунтов);
  • Луис Суарес (из «Аякса» в «Ливерпуль» за 23 млн фунтов);
  • Энди Коул (из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» за 7 млн фунтов);
  • Бруну Фернандеш (из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 68 млн фунтов);
  • Филиппе Коутиньо (из «Интера» в «Ливерпуль» за 8,5 млн фунтов);
  • Киран Триппьер (из «Атлетико» в «Ньюкасл» за 12 млн фунтов);
  • Гари Кэйхилл (из «Болтона» в «Челси» за 7 млн фунтов);
  • Пьер–Эмерик Обамеянг (из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал» за 56 млн фунтов);
  • Шеймус Коулмэн (из «Слайго Роверс» в «Эвертон» за 60 тысяч фунтов).
Ливерпуль Вирджил ван Дейк Неманья Видич Луис Суарес Бруну Фернандеш Киран Триппьер Пьер-Эмерик Обамеянг Филиппе Коутиньо Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Михаил Олексиенко Источник: Goal.com
