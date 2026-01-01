Англия01 января 2026, 01:49 |
Goal составил рейтинг лучших зимних трансферов в истории АПЛ
Зимнее окно без ошибок
Издание Goal опубликовало список наиболее успешных зимних переходов за все время существования АПЛ. В топ–10 вошли следующие футболисты:
- Вирджил ван Дейк (перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 млн фунтов);
- Неманя Видич (из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» за 7 млн фунтов);
- Луис Суарес (из «Аякса» в «Ливерпуль» за 23 млн фунтов);
- Энди Коул (из «Ньюкасла» в «Манчестер Юнайтед» за 7 млн фунтов);
- Бруну Фернандеш (из лиссабонского «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед» за 68 млн фунтов);
- Филиппе Коутиньо (из «Интера» в «Ливерпуль» за 8,5 млн фунтов);
- Киран Триппьер (из «Атлетико» в «Ньюкасл» за 12 млн фунтов);
- Гари Кэйхилл (из «Болтона» в «Челси» за 7 млн фунтов);
- Пьер–Эмерик Обамеянг (из дортмундской «Боруссии» в «Арсенал» за 56 млн фунтов);
- Шеймус Коулмэн (из «Слайго Роверс» в «Эвертон» за 60 тысяч фунтов).
