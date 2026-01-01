Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
01 января 2026, 02:29 | Обновлено 01 января 2026, 02:30
Почему Лионель остался позади

Король Америки определен: кто обошел Месси в престижном рейтинге
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Уругвая и полузащитник «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта удостоился престижного звания «Король Америки» по версии уругвайского издания El Pais.

Данная награда ежегодно вручается самому выдающемуся игроку, выступающему в чемпионатах стран Южной и Северной Америки. В текущем голосовании свое мнение выразили 264 медиаэксперта из 16 государств.

По результатам опроса де Арраскаэта уверенно занял первую строчку, получив поддержку 62,8% респондентов. Уругваец значительно обошел нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси (14,8%) и форварда «Расинг Авельянеда» Адриана Мартинеса (5%).

В течение нынешнего сезона де Арраскаэта вместе с «Фламенго» завоевал сразу четыре трофея: Кубок Либертадорес, бразильскую Серию А, Суперкубок страны, а также первенство штата Рио–де–Жанейро.

Хавбек был признан ценнейшим футболистом Кубка Либертадорес, а в национальном чемпионате стал лидером своей команды как по забитым мячам, так и по результативным передачам. Примечательно, что Лионель Месси еще ни разу не становился обладателем этой премии.

По теме:
Лука МОДРИЧ: «Мне не нравится этот вопрос. Не знаю его как человека»
Сильнейший клуб Южной Америки заплатит 10 млн евро за экс-бека Шахтера
4 титула за год – это только начало? Фламенго объявил о важном соглашении
Лионель Месси Джорджиан де Арраскаэта Фламенго Интер Майами
Михаил Олексиенко Источник: ESPN
