Король Америки определен: кто обошел Месси в престижном рейтинге

Игрок сборной Уругвая и полузащитник «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта удостоился престижного звания «Король Америки» по версии уругвайского издания El Pais.

Данная награда ежегодно вручается самому выдающемуся игроку, выступающему в чемпионатах стран Южной и Северной Америки. В текущем голосовании свое мнение выразили 264 медиаэксперта из 16 государств.

По результатам опроса де Арраскаэта уверенно занял первую строчку, получив поддержку 62,8% респондентов. Уругваец значительно обошел нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси (14,8%) и форварда «Расинг Авельянеда» Адриана Мартинеса (5%).

В течение нынешнего сезона де Арраскаэта вместе с «Фламенго» завоевал сразу четыре трофея: Кубок Либертадорес, бразильскую Серию А, Суперкубок страны, а также первенство штата Рио–де–Жанейро.

Хавбек был признан ценнейшим футболистом Кубка Либертадорес, а в национальном чемпионате стал лидером своей команды как по забитым мячам, так и по результативным передачам. Примечательно, что Лионель Месси еще ни разу не становился обладателем этой премии.