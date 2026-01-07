Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок
07 января 2026, 12:44 | Обновлено 07 января 2026, 13:13
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок

«Насаф» Карши сообщил об уходе Александра Воробья

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок
Instagram. Александр Воробей

Украинский голкипер Александр Воробей официально покинул расположение узбекского клуба «Насаф» Карши.

Вратарь провёл в команде менее года, присоединившись к коллективу в начале 2025-го.

За клуб Александр сыграл незначительное количество матчей: всего четыре поединка, в которых пропустил 12 мячей.

Несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, Воробей вместе с командой стал обладателем Суперкубка Узбекистана в сезоне 2024/25.

Александр Воробей Насаф Карши чемпионат Узбекистана по футболу
Андрей Витренко Источник: Instagram
