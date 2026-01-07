ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь покинул клуб, с которым выиграл Суперкубок

Украинский голкипер Александр Воробей официально покинул расположение узбекского клуба «Насаф» Карши.

Вратарь провёл в команде менее года, присоединившись к коллективу в начале 2025-го.

За клуб Александр сыграл незначительное количество матчей: всего четыре поединка, в которых пропустил 12 мячей.

Несмотря на отсутствие регулярной игровой практики, Воробей вместе с командой стал обладателем Суперкубка Узбекистана в сезоне 2024/25.