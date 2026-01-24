Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-тренер Динамо, которого недавно уволил Суркис, нашел новую работу
Украина. Премьер лига
24 января 2026, 23:10 |
1155
0

Экс-тренер Динамо, которого недавно уволил Суркис, нашел новую работу

Карас уехал работать в Узбекистан

ФК Динамо. Эмиль Карас

Бывший ассистент Александра Шовковского и Мирчи Луческу в киевском «Динамо» Эмиль Карас вошел в тренерский штаб самого титулованного клуба Узбекистана – «Пахтакора».

57-летний молдавский специалист стал помощником главного тренера команды, которая 16 раз выигрывала чемпионат страны. В ноябре Карас покинул «Динамо», где работал с 2020 года.

«Работать в сильнейшей команде Узбекистана, которая имела большое значение еще во времена ссср, а сейчас занимает достойное место в Азии, – для меня большое удовольствие. Я буду помогать главному тренеру всеми силами. Моя главная цель – вместе с командой выиграть чемпионат», – заявил Карас.

По теме:
Экс-вингер Динамо согласился перейти в худшую команду бразильской Серии А
Игроку, от которого отказалось Динамо, запрещено играть в УПЛ из-за ФИФА
У Динамо появились конкуренты в борьбе за Пулулу
Эмил Карас чемпионат Узбекистана по футболу Динамо Киев Пахтакор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
