Экс-тренер Динамо, которого недавно уволил Суркис, нашел новую работу

Бывший ассистент Александра Шовковского и Мирчи Луческу в киевском «Динамо» Эмиль Карас вошел в тренерский штаб самого титулованного клуба Узбекистана – «Пахтакора».

57-летний молдавский специалист стал помощником главного тренера команды, которая 16 раз выигрывала чемпионат страны. В ноябре Карас покинул «Динамо», где работал с 2020 года.

«Работать в сильнейшей команде Узбекистана, которая имела большое значение еще во времена ссср, а сейчас занимает достойное место в Азии, – для меня большое удовольствие. Я буду помогать главному тренеру всеми силами. Моя главная цель – вместе с командой выиграть чемпионат», – заявил Карас.