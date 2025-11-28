Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 00:15 | Обновлено 28 ноября 2025, 00:18
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой

Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера

ФК Динамо. Олег Гусев

Александр Шовковский прекратил исполнять обязанности главного тренера киевского «Динамо». Об этом официально объявила пресс-служба клуба.

В отставку был отправлен весь тренерский штаб Шовковского. Без работы остались легенда клуба Олег Гусев и другие помощники главного тренера – Эмилиан Карас, Сергей Федоров, Артем Яшкин и Мацей Кендзерец.

Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.

По теме:
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Флаги РФ и СССР: политический скандал на матче с Динамо
В Динамо приняли решение по иностранному коучу на фоне отставки Шовковского
