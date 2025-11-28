Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Олег Гусев также уволен с должности помощника главного тренера
Александр Шовковский прекратил исполнять обязанности главного тренера киевского «Динамо». Об этом официально объявила пресс-служба клуба.
В отставку был отправлен весь тренерский штаб Шовковского. Без работы остались легенда клуба Олег Гусев и другие помощники главного тренера – Эмилиан Карас, Сергей Федоров, Артем Яшкин и Мацей Кендзерец.
Киевское «Динамо» проиграло 0:2 «Омонии» и имеет всего три очка за четыре тура Лиги конференций, что ухудшает шансы команды на выход в плей-офф. В УПЛ киевляне идут не лучше – всего лишь седьмая позиция и отставание от лидера «Шахтера» в десять очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хеннинг Берг считает, что позитивного результата удалось достичь благодаря успешной игре в защите
Украинский голкипер помог «Реалу» одолеть греческий клуб в пятом туре Лиги чемпионов
Цікаво))
Для ДК нонсенс ставить главными тренерами людей без опыта, но упорный Рахмильевич не устает наступать на эти грабли.