Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Любенович пригласил в Грузию еще одного украинца
18 января 2026, 04:04 | Обновлено 18 января 2026, 04:06
Любенович пригласил в Грузию еще одного украинца

Наши соотечественники пользуются спросом где угодно

Любенович пригласил в Грузию еще одного украинца
Желько Любенович

Серб Желько Любенович, который более полутора десятков лет связывал свою карьеру с Украиной - сначала как игрок, а затем и как тренер, даже заочно не разрывает связей с нашей страной и в работе за рубежом.

Возглавив осенью прошлого года грузинскую «Гагру», он расширил список украинских легионеров. Если раньше в его команде был только один Илья Скрипник, то в сезоне-2026 наших соотечественников будет уже трое. Кроме Скрипника и 22-летнего экс-нападающего «Буковины» Андрея Андрейчука, о переходе которого Sport.ua недавно сообщал, к «Гагре» присоединился еще один украинец – это 30-летний вратарь Александр Воробей, предыдущим клубом в карьере которого был узбекский «Насаф».

«Воробей – это наше самое большое усиление в зимнем трансферном окне, – прокомментировал приобретение Желько Любенович. – В свое время он уже защищал цвета «Гагры», проведя в ней три сезона».

В прошлом сезоне «Гагра» под руководством Желько Любеновича сумела занять 5-е место в чемпионате Грузии.

Ранее Желько Любенович подвел итоги первого для себя сезона в чемпионате Грузии.

Желько Любенович Александр Воробей инсайд Гагра чемпионат Грузии по футболу трансферы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
