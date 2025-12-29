Другие новости29 декабря 2025, 22:11 |
1798
6
ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру
Даяна Ястремская впечатлила своих подписчиков
29 декабря 2025, 22:11 |
1798
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эффектными снимками с отдыха на Бали.
Спортсменка позирует на фоне живописного водопада Kanto Lampo, демонстрируя подтянутую фигуру и отличную физическую форму.
Поклонники засыпали публикацию комплиментами.
Отметим, что Даяна продолжает подготовку к новому теннисному сезону, используя паузу для восстановления и перезагрузки в одном из самых красивых уголков мира.
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Побачимо як вона через два тижні буде запалювати на Австраліан Опен з такою підготовкою. Після першого матчу додому поїде
Показать Скрыть 2 ответа
чим більше роздягається, тим гірше грає
Календар Ястремської з 5 січня - Брісбен, з 12 січня - Аделаіда, 3 19 - АО-2026. Цікаво хоч один матч виграє в Австралії.
Даяна то вже давно майже не про теніс. Хоча були непогані перспективи на топ-10 як мінімум. Треба було батькам і тренерам працювати над інтелектом.
