ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эффектными снимками с отдыха на Бали.

Спортсменка позирует на фоне живописного водопада Kanto Lampo, демонстрируя подтянутую фигуру и отличную физическую форму.

Поклонники засыпали публикацию комплиментами.

Отметим, что Даяна продолжает подготовку к новому теннисному сезону, используя паузу для восстановления и перезагрузки в одном из самых красивых уголков мира.