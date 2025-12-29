Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
29 декабря 2025, 22:11
ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру

Даяна Ястремская впечатлила своих подписчиков

Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эффектными снимками с отдыха на Бали.

Спортсменка позирует на фоне живописного водопада Kanto Lampo, демонстрируя подтянутую фигуру и отличную физическую форму.

Поклонники засыпали публикацию комплиментами.

Отметим, что Даяна продолжает подготовку к новому теннисному сезону, используя паузу для восстановления и перезагрузки в одном из самых красивых уголков мира.

Комментарии 6
Олександр Січкаренко
Побачимо як вона через два тижні буде запалювати на Австраліан Опен з такою підготовкою. Після першого матчу додому поїде
+5
ona_proigraet
чим більше роздягається, тим гірше грає
0
Олександр Січкаренко
Календар Ястремської з 5 січня - Брісбен, з 12 січня - Аделаіда, 3 19 - АО-2026. Цікаво хоч один матч виграє в Австралії.
0
samird
Даяна то вже давно майже не про теніс. Хоча були непогані перспективи на топ-10 як мінімум. Треба було батькам і тренерам працювати над інтелектом. 
0
