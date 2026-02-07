Товарищеские матчи, 6 февраля. Разгром от Полесья, победа Полтавы
Команды провели контрольные поединки, готовясь к возобновлению чемпионата
6 февраля европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
В этот день спарринги провели несколько команд УПЛ.
Житомирское Полесье разгромило команду Хеккена из Швеции (5:1). Игра состоялась в формате: 4 тайма по 30 минут. Голы у волков забили: Эмерллаху, 5, Краснопир, 46, 60, Мельниченко, 90, Гайдучик, 95.
Ингулец дома уступил Полтаве (1:4). Голы: 0:1. Плахтир (пен), 0:2. Сад, 1:2. Дзень, 1:3. Сад, 1:4. Кобзарь.
Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.
Товарищеские матчи. 6 февраля 2026
- Арарат Ереван (Армения) – Сардарaпат (Армения) – 5:1
- Вийторул Дайешть (Румыния) – Афумаць (Румыния) – 0:7
- Кемпбеллтаун Сити (Австралия) – Аделаида Сити (Австралия) – 2:6
- Аделаида Кометс (Австралия) – Белград (Австралия) – 2:3
- Хеккен (Швеция) – Полесье (Украина) – 1:5
- Рустави (Грузия) – Штурми (Грузия) – 1:1
- Хам-Кам (Норвегия) – Конгсвингер (Норвегия) – 2:0
- Даниелла Вайт Игл (Австралия) – Вестерн Найтс (Австралия) – 0:2
- Хиндиа Тырговиште (Румыния) – Прогресул Спартак (Румыния) – 5:2
- Олесунн (Норвегия) – Хедд (Норвегия) – 2:0
- Подбескидзе (Польша) – Гочалковице Здруй (Польша) – 2:1
- Хрудим (Чехия) – Еленя Гура (Польша) – 1:0
- Волеренга (Норвегия) – Саннефйорд (Норвегия) – 5:2
- Простейов (Чехия) – Флоридсдорфер (Австрия) – 0:1
- Ингулец (Украина) – Полтава (Украина) – 1:4
- Слован Любляна (Словения) – Фамос Войковичи (Босния и Герцеговина) – 2:2
- Армадейл (Австралия) – Бейсвотер (Австралия) – 3:3
- Коканд 1912 (Узбекистан) – Мешахте Ткибули (Грузия) – 1:0
- Лиллестрем (Норвегия) – Стабек (Норвегия) – 1:3
- Ранхейм (Норвегия) – Браттвог (Норвегия) – 3:1
- Рауфосс (Норвегия) – Люн (Норвегия) – 2:1
- Санкт-Пельтен (Австрия) – Ческе Будейовице (Чехия) – 3:0
- Струга (Северная Македония) – Охрид (Северная Македония) – 1:1
- Уйпешт II (Венгрия) – Путнок (Венгрия) – 2:2
- Бихор (Румыния) – Фратрия (Болгария) – 2:2
- Хаугесунн (Норвегия) – Сотра (Норвегия) – 2:2
- Асане (Норвегия) – Брюне (Норвегия) – 1:2
- Викинг (Норвегия) – Старт (Норвегия) – 4:0
- Жальгирис Каунас (Литва) – Зимбру Кишинев (Молдова) – 2:1
- Люнгбю (Дания) – Арарат-Вирмения (Армения) – 1:0
- Молде (Норвегия) – Кристиансунн (Норвегия) – 0:0
- Сарпсборг 08 (Норвегия) – Мосс (Норвегия) – 3:1
- Триглав (Словения) – Брежице (Словения) – 6:0
- Вольфсберг (Ам) (Австрия) – Волкермарк (Австрия) – 4:0
- Гробничан (Хорватия) – Ядран Декани (Словения) – 0:1
- Видар (Норвегия) – Саннес Ульф (Норвегия) – 0:1
- Герта Вельс (Австрия) – Унион Гуртен (Австрия) – 2:0
- Усти-над-Лабем (Чехия) – Кладно (Чехия) – 5:1
- Вождовац (Сербия) – Ауда (Латвия) – 1:1
- Капфенберг (Австрия) – Лафниц (Австрия) – 0:2
- Донауфельд Вена (Австрия) – Хорн (Австрия) – 3:3
- Оберварт (Австрия) – Вайнланд Гамлиц (Австрия) – 7:0
- Спишска Нова Вес (Словакия) – Любовня (Словакия) – 2:2
- Банска Быстрица (Словакия) – Подконице (Словакия) – 3:1
- Дойчландсбергер (Австрия) – Лебринг (Австрия) – 3:2
- Лаудун (США) – Ричмонд Кикерс (США) – 3:1
- Санкт-Анна-ам-Айген (Австрия) – Тильмич (Австрия) – 2:1
- Бренсхей (Дания) – Леде-Смерум (Дания) – 2:1
- Вальдорф (Германия) – Тюркспор Некарзульм (Германия) – 6:1
- Винер (Австрия) – Клингенбах (Австрия) – 7:1
- Ален (Германия) – Бремер (Германия) – 1:0
- Гард (Австрия) – Дорнбирн (Австрия) – 0:6
- Леобендорф (Австрия) – Швехат (Австрия) – 3:0
- Релинген (Норвегия) – Эйдсвольд (Норвегия) – 3:1
- Славия Прага U19 (Чехия) – Нератовице (Чехия) – 1:1
- Айнтрахт Нордхорн (Германия) – Лоне (Германия) – 0:4
- СК Вайц (Австрия) – Грацер АК (Ам) (Австрия) – 1:0
- Эфле (Швеция) – Худиксвалл (Швеция) – 7:1
- Инди Элевен (США) – Питтсбург (США) – 0:3
- Русенборг (Норвегия) – Мьельбю (Швеция) – 0:0
