Год без голов позади: Жезус отпраздновал в стиле легендарного бразильца
Бразилец вернулся с голом и посланием
Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус прервал свою безголевую серию, длившуюся почти двенадцать месяцев.
28-летний бразильский нападающий отличился на 78-й минуте поединка, оформив четвертый мяч лондонского клуба в ворота «Астон Виллы» в рамках 19-го тура АПЛ (4:1).
Празднуя успех, Жезус снял игровую джерси, продемонстрировав майку с надписью «I Belong To Jesus» («Я принадлежу Иисусу»), и воздел руки к небу.
Подобным образом свои взятия ворот отмечал легендарный соотечественник Габриэла – бывший хавбек «Милана» и «Реала», триумфатор чемпионата мира и лауреат «Золотого мяча» Кака.
Стоит добавить, что на протяжении 2025 года Жезус отметился лишь двумя голами в 10 проведенных встречах. Форвард был вынужден пропустить 46 матчей (период с 13 января по 27 ноября) по причине тяжелой травмы – разрыва крестообразной связки.
До сегодняшнего дня его последним результативным ударом был гол, забитый еще 1 января 2025 года.
Gabriel Jesus dedicating his go to the Lord and savior Jesus Christ 🙌🏽 pic.twitter.com/6i36DvbKEF— ABLAZE FOR GOD🔥 (@AFG_0007) December 30, 2025
