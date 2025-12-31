Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Год без голов позади: Жезус отпраздновал в стиле легендарного бразильца
Англия
31 декабря 2025, 02:13 | Обновлено 31 декабря 2025, 02:15
Бразилец вернулся с голом и посланием

Год без голов позади: Жезус отпраздновал в стиле легендарного бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус прервал свою безголевую серию, длившуюся почти двенадцать месяцев.

28-летний бразильский нападающий отличился на 78-й минуте поединка, оформив четвертый мяч лондонского клуба в ворота «Астон Виллы» в рамках 19-го тура АПЛ (4:1).

Празднуя успех, Жезус снял игровую джерси, продемонстрировав майку с надписью «I Belong To Jesus» («Я принадлежу Иисусу»), и воздел руки к небу.

Подобным образом свои взятия ворот отмечал легендарный соотечественник Габриэла – бывший хавбек «Милана» и «Реала», триумфатор чемпионата мира и лауреат «Золотого мяча» Кака.

Стоит добавить, что на протяжении 2025 года Жезус отметился лишь двумя голами в 10 проведенных встречах. Форвард был вынужден пропустить 46 матчей (период с 13 января по 27 ноября) по причине тяжелой травмы – разрыва крестообразной связки.

До сегодняшнего дня его последним результативным ударом был гол, забитый еще 1 января 2025 года.

По теме:
Ман Юнайтед – Вулвз – 1:1. Лишь третья ничья волков за сезон. Видео голов
МЮ разочаровал в матче с Вулвз: Аморим указал на главную проблему команды
Конец невероятной серии. Арсенал дома уничтожил Астон Виллу
Габриэл Жезус Арсенал Лондон Астон Вилла Арсенал - Астон Вилла Английская Премьер-лига Кака
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
