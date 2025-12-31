Кауан ЭЛИАС: «Марлон Гомес очень много мне помогал в Шахтере»

Бразильский форвард «Шахтера» Кауан Элиас рассказал о своей адаптации в Украине:

«С кем сразу почувствовал общий язык в клубе? Это был Марлон Гомес. Не могу точно сказать почему, но так как-то исторически сложилось. Он очень много мне помогал, когда я пришел сюда. Его поддержка тогда была очень важной, и я ее почувствовал с первого дня своего пребывания в команде.

Кто еще помогал адаптироваться тебе в Украине? Лассина Траоре очень много мне помог. Артем Бондаренко, Валерий Бондар тоже очень хороший парень, помог мне много. Николай Матвиенко на правах капитана. На самом деле все в той или иной мере мне помогали, были открытыми, дружелюбными. Все были открыты к диалогу. За это я им безмерно благодарен.

Какие украинские слова знаю? Добрый день, доброе утро, спасибо, четыре, два. Также знаю некоторые непристойные выражения. Я не буду их здесь озвучивать, лучше оставлю их в своем багажe знаний, делиться с вами не стану. Кто учит таким словам? Коля Матвиенко, Артем Бондаренко, Валерий Бондарь. На самом деле достаточно людей, которые готовы научить. Я учу их португальскому языку, некоторым непристойным выражениям тоже.

Почему непристойные выражения изучают первыми? Думаю, в первую очередь потому, что люди чаще всего используют их в тренировочном процессе, это используется по отношению друг к другу, их очень легко запомнить. Мы делаем это в дружеской форме, но таким образом мы также общаемся».