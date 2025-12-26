Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Другие новости
26 декабря 2025, 01:59 |
15
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 декабря 2025, 01:59 |
15
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 26 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Ангола – Зимбабве

Ggbet 1.80 – 3.40 – 5.00

17:00 Египет – Южная Африка

Ggbet 1.85 – 3.00 – 5.00

19:30 Аль-Хиляль – Аль-Халидж

Ggbet 1.18 – 6.25 – 10.00

22:00 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Ggbet 2.50 – 3.60 – 2.63

22:00 Марокко – Мали

Ggbet 1.45 – 4.00 – 9.00

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 24 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 декабря
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Футбол | 25 декабря 2025, 19:49 4
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ

Сразу 3 польских клуба вышли в плей-офф ЛК – Ракув, Лех и Ягеллония

Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Бокс | 25 декабря 2025, 08:55 13
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко
Рейтинг самых богатых боксеров в истории. Джейк Пол опередил Усика и Кличко

Лидером остался Флойд Мейвезер

Нашелся претендент на скандального игрока киевского Динамо
Футбол | 26.12.2025, 00:28
Нашелся претендент на скандального игрока киевского Динамо
Нашелся претендент на скандального игрока киевского Динамо
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Футбол | 25.12.2025, 07:41
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Шахтер преследует Олимпиакос. Рейтинг-таблица ребаланса за путевку в ЛЧ
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Футбол | 25.12.2025, 06:32
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Довбик узнал, в каком чемпионате продолжит карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
Порту, Спортинг, Бенфика. Таблица чемпионата Португалии после 15 туров
24.12.2025, 02:57
Футбол
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 10
Футбол
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
Зима для Динамо: Суркис дернул стоп-кран, Костюк заюзал default settings
24.12.2025, 07:54 19
Футбол
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 3
Биатлон
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
24.12.2025, 07:19 4
Футбол
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
Трамп обратился к Полу после того, как Джошуа сломал Джейку челюсть
25.12.2025, 02:32
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
24.12.2025, 15:49 5
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
25.12.2025, 21:27
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем