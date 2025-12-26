СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Ангола – Зимбабве

1.80 – 3.40 – 5.00

17:00 Египет – Южная Африка

1.85 – 3.00 – 5.00

19:30 Аль-Хиляль – Аль-Халидж

1.18 – 6.25 – 10.00

22:00 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

2.50 – 3.60 – 2.63

22:00 Марокко – Мали

1.45 – 4.00 – 9.00

