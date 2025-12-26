СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 26 декабря, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Ангола – Зимбабве
17:00 Египет – Южная Африка
19:30 Аль-Хиляль – Аль-Халидж
22:00 Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
22:00 Марокко – Мали
