Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат Португалии
Порту
29.12.2025 22:15 – FT 2 : 0
АВС
Португалия
30 декабря 2025, 00:23 | Обновлено 30 декабря 2025, 00:27
Драконы в огне. Порту переиграл AVS и упрочил лидерство в Португалии

Вечером 29 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 декабря состоялся матч 16-го тура чемпионата Португалии.

Команда Порту одержала победу над AVS со счетом 2:0. Поединок прошел на арене Эштадиу ду Драгау.

Драконы открыли счет на 48-й минуте благодаря голу Саму Омородиона (ассист Пепе Акино).

На 64-й минуте Саму оформил дубль, реализовав пенальти.

Команда Порту набрала 46 очков и укрепила лидерство. Далее идут: Спортинг (41) и Бенфика (36).

Чемпионат Португалии. 16-й тур, 29 декабря

Порту – AVS – 2:0

Голы: Саму Омородион, 48, 64 (пен)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 16 15 1 0 35 - 4 04.01.26 20:00 Санта Клара - Порту29.12.25 Порту 2:0 АВС22.12.25 Алверка 0:3 Порту15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Тондела 0:2 Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил 46
2 Спортинг Лиссабон 16 13 2 1 46 - 8 02.01.26 22:45 Жил Висенте - Спортинг Лиссабон28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора 41
3 Бенфика 16 10 6 0 33 - 10 03.01.26 20:00 Бенфика - Эшторил28.12.25 Брага 2:2 Бенфика22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика05.12.25 Бенфика 1:1 Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика 36
4 Жил Висенте 16 7 6 3 21 - 11 02.01.26 22:45 Жил Висенте - Спортинг Лиссабон28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела 27
5 Брага 16 7 5 4 28 - 15 03.01.26 20:00 Эштрела Амадора - Брага28.12.25 Брага 2:2 Бенфика19.12.25 Эшторил 1:0 Брага15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага 26
6 Фамаликау 16 6 5 5 20 - 13 04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора22.12.25 Бенфика 1:0 Фамаликау14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил06.12.25 Фамаликау 1:2 Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау 23
7 Витория Гимараеш 16 6 4 6 16 - 21 02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш23.12.25 Витория Гимараеш 1:4 Спортинг Лиссабон13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш08.12.25 Витория Гимараеш 0:0 Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС 22
8 Морейренсе 15 6 3 6 21 - 24 03.01.26 22:30 АВС - Морейренсе20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе14.12.25 Морейренсе 0:4 Бенфика07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе 21
9 Эшторил 16 5 5 6 27 - 26 03.01.26 20:00 Бенфика - Эшторил27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка19.12.25 Эшторил 1:0 Брага14.12.25 Фамаликау 4:0 Эшторил07.12.25 Эшторил 3:3 Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил 20
10 Эштрела Амадора 16 4 6 6 20 - 24 03.01.26 20:00 Эштрела Амадора - Брага27.12.25 Фамаликау 2:3 Эштрела Амадора20.12.25 Эштрела Амадора 0:0 Морейренсе15.12.25 Порту 3:1 Эштрела Амадора07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора 18
11 Риу Аве 16 3 8 5 19 - 28 04.01.26 17:30 Риу Аве - Каза Пия28.12.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Риу Аве20.12.25 Жил Висенте 2:2 Риу Аве13.12.25 Риу Аве 0:1 Витория Гимараеш06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара 17
12 Алверка 16 5 2 9 16 - 27 04.01.26 22:30 Алверка - Фамаликау27.12.25 Эшторил 4:1 Алверка22.12.25 Алверка 0:3 Порту14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка 17
13 Насьонал 15 4 4 7 17 - 21 02.01.26 20:00 Витория Гимараеш - Насьонал21.12.25 АВС 2:2 Насьонал15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Алверка 1:0 Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал 16
14 Санта Клара 15 4 4 7 11 - 15 04.01.26 20:00 Санта Клара - Порту21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока15.12.25 Брага 1:0 Санта Клара06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон 16
15 Каза Пия 16 3 5 8 16 - 29 04.01.26 17:30 Риу Аве - Каза Пия28.12.25 Каза Пия 0:0 Витория Гимараеш21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия13.12.25 Каза Пия 1:1 Жил Висенте06.12.25 Санта Клара 1:0 Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка 14
16 Арока 16 3 5 8 17 - 39 03.01.26 17:30 Тондела - Арока28.12.25 Арока 2:2 Жил Висенте21.12.25 Санта Клара 0:0 Арока14.12.25 Арока 1:0 Алверка07.12.25 Эштрела Амадора 3:1 Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага 14
17 Тондела 15 2 3 10 9 - 27 03.01.26 17:30 Тондела - Арока21.12.25 Тондела 1:2 Каза Пия15.12.25 Насьонал 3:1 Тондела07.12.25 Тондела 0:2 Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш 9
18 АВС 16 0 4 12 11 - 41 03.01.26 22:30 АВС - Морейренсе29.12.25 Порту 2:0 АВС21.12.25 АВС 2:2 Насьонал13.12.25 Спортинг Лиссабон 6:0 АВС06.12.25 АВС 1:2 Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС 4
Полная таблица

События матча

65’
ГОЛ ! С пенальти забил Самуэль Омородион (Порту).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту), асcист Пепе Акино.
чемпионат Португалии по футболу Порту AVS Саму Омородион
Оцените материал
Настроить ленту
