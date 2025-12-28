Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Порту
29.12.2025 22:15 - : -
АВС
Прогноз
Португалия
28 декабря 2025, 15:39 | Обновлено 28 декабря 2025, 16:37
24
0

Матч начнется 29 декабря в 22:15 по Киеву

ФК Порту

В понедельник, 29 декабря, состоится поединок 16-го тура чемпионата Португалии между «Порту» и «АФШ». По киевскому времени игра начнется в 22:15.

Порту

Текущий сезон проходит для коллектива просто невероятно. После 15 сыгранных игр чемпионата на счету «Порту» есть 43 зачетных пункта (команде не удалось переиграть только «Бенфику», тогда матч завершился со счетом 0:0), которые позволяют находиться на 1-й строчке турнирной таблицы. Расстояние от ближайшего конкурента, «Спортинга», пока составляет 5 баллов. В Кубке Португалии команда дошла до четвертьфинала, где сыграет со столичной «Бенфикой». На этой же стадии «Порту» покинул Кубок лиги, проиграв «Виктории Гимарайнш» со счетом 1:3.

За 6 поединков Лиги Европы португальцам удалось добыть в борьбе 13 зачетных пунктов, которые сейчас позволяют находиться на 8-м месте общей таблицы соревнований. За 2 тура до завершения основного этапа расстояние от лидера составляет всего 2 балла.

АФШ

А вот для АФШ сезон проходит диаметрально противоположно. После 15 игр чемпионата страны команда имеет на балансе всего 4 очка и занимает последнее место турнирной таблицы. Расстояние от безопасной зоны уже достаточно существенно – 9 зачетных пунктов.

Однако вот в Кубке Португалии «АФШ» смогли пробиться уже в четвертьфинал, где в середине января будут противостоять «Спортингу».

Личные встречи

Команды встречались между собой всего дважды – в чемпионате прошлого сезона. В обеих играх с общим счетом 7:0 победил «Порту».

Интересные факты

  • В последних 10 поединках во всех турнирах «Порту» имеет 9 побед.
  • За 15 туров чемпионата «Порту» пропустил всего 4 гола – лучший результат среди всех команд.
  • «АФШ» пропустили 39 мячей в текущем сезоне чемпионата Португалии – самый плохой результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Порту
29 декабря 2025 -
22:15
АВС
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
