ОФИЦИАЛЬНО. В Европу не уезжает. Фламенго продлил контракт с тренером

«Фламенго» сообщил на официальных страницах клуба, что достиг соглашения о продлении контракта с главным тренером Филипе Луисом.

Новое соглашение с 40-летним наставником рассчитано до декабря 2027 года.

Луис возглавил «Фламенго» в сентябре 2024 года. Под его руководством «красно-черные» выиграли чемпионат штата Рио-де-Жанейро, стали чемпионами Бразилии и победителями Кубка и Суперкубка Бразилии, а также Кубка Либертадорес.

Филипе решил остаться в родном клубе несмотря на интерес к нему со стороны европейских клубов, о котором неоднократно писали в СМИ.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» проявляет интерес к нападающему донецкого «Шахтера».