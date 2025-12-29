Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. В Европу не уезжает. Фламенго продлил контракт с тренером
Бразилия
29 декабря 2025, 14:10 | Обновлено 29 декабря 2025, 14:33
ОФИЦИАЛЬНО. В Европу не уезжает. Фламенго продлил контракт с тренером

Филипе Луис остается в Бразилии

ОФИЦИАЛЬНО. В Европу не уезжает. Фламенго продлил контракт с тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипе Луис

«Фламенго» сообщил на официальных страницах клуба, что достиг соглашения о продлении контракта с главным тренером Филипе Луисом.

Новое соглашение с 40-летним наставником рассчитано до декабря 2027 года.

Луис возглавил «Фламенго» в сентябре 2024 года. Под его руководством «красно-черные» выиграли чемпионат штата Рио-де-Жанейро, стали чемпионами Бразилии и победителями Кубка и Суперкубка Бразилии, а также Кубка Либертадорес.

Филипе решил остаться в родном клубе несмотря на интерес к нему со стороны европейских клубов, о котором неоднократно писали в СМИ.

Филипе Луис Фламенго чемпионат Бразилии по футболу продление контракта
Иван Чирко Источник: ФК Фламенго
