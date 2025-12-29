Ранее сообщалось, что «Фламенго» проявляет интерес к нападающему донецкого «Шахтера».
ОФИЦИАЛЬНО. В Европу не уезжает. Фламенго продлил контракт с тренером
Филипе Луис остается в Бразилии
«Фламенго» сообщил на официальных страницах клуба, что достиг соглашения о продлении контракта с главным тренером Филипе Луисом.
Новое соглашение с 40-летним наставником рассчитано до декабря 2027 года.
Луис возглавил «Фламенго» в сентябре 2024 года. Под его руководством «красно-черные» выиграли чемпионат штата Рио-де-Жанейро, стали чемпионами Бразилии и победителями Кубка и Суперкубка Бразилии, а также Кубка Либертадорес.
Филипе решил остаться в родном клубе несмотря на интерес к нему со стороны европейских клубов, о котором неоднократно писали в СМИ.
