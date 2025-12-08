Неймар прокомментировал спасение Сантоса от вылета

Бразильский вингер «Сантоса» Неймар прокомментировал спасение своей команды от вылета из высшего дивизиона чемпионата Бразилии:

«Думаю, на этот раз немного переборщили с критикой. Когда это касается меня, всегда немного переходят границу, и на этот раз впервые я попросил о помощи. Мое эмоциональное состояние упало до нуля, у меня просто не осталось сил подняться самому.

Мой тренер, мои партнеры, моя семья были чрезвычайно важны в этот момент, они помогли мне восстановиться, поэтому я благодарю всех, потому что если бы не они, думаю, у меня не было бы сил вернуться. Психологическая помощь – я уже проходил терапию раньше, но не потому, что мне было плохо, а потому, что я хотел помощи, чтобы стать лучше. Но в этот раз впервые мое эмоциональное состояние упало до нуля.

Признаюсь, я очень сильный эмоционально. Выдерживаю много ударов, но в этот раз не выдержал, это было тяжело для меня. Но люди были чрезвычайно важны, чтобы я смог подняться.

Останусь ли я в «Сантосе»? Честно, я не знаю. Действительно не знаю. Мне нужно несколько дней – отдохнуть, отключиться, а потом решить свое будущее. Но однозначно моим приоритетом всегда остается «Сантос».