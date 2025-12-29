Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Пятый раз победителем осенней части сезона стал не Шахтер и не Динамо
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 09:43
ЛНЗ показал один из наихудших результатов среди осенних чемпионов

ФК ЛНЗ

Пятый раз в истории победителем осенней части УПЛ стал не «Шахтер» и не «Динамо». В сезоне-1992/93 «Днепр» под руководством Николая Павлова перед зимними каникулами опережал на 1 очко «Шахтер» и на 2 – «Динамо», но к финишу пришел вторым, уступив пальму первенства киевлянам. В УПЛ-2007/08 тот же «Днепр», ведомый Олегом Протасовым, выиграл осеннюю часть сезона с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя. Однако в итоге сине-бело-голубые даже не попали в тройку призеров, заняв 4-е место. В ЧУ-2022/23 «Днепр-1» имел запас прочности в 5 очков (по потерянным - 2), но закончил чемпионат на втором месте. А в сезоне-2023/24 «Кривбасс», возглавлявший на промежуточном финише турнирную таблицу, довольствовался в итоге бронзой.

Между тем ЛНЗ, одержав 11 побед при 2-х ничьих и 3-х поражениях, набрали всего 72,9% очков. Худший результат среди осенних чемпионов имел только «Кривбасс» в 2023 году и «Днепр» – в 1992-м. Кроме того, «сиреневые» установили два антирекорда результативности среди команд, побеждавших в осенней части сезона – 20 голов (в среднем – 1,25 за игру). Прежние «достижения» принадлежали «Динамо»: по абсолюту – 24 мяча в УПЛ-2000/01, в среднем – 1,71 в ЧУ-1995/96.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели команд-победительниц осенней части сезона

Сезон

Клуб

И

В

Н

П

М

О

%

ИМ

Тренеры

2023/24

Кривбасс

17

10

4

3

31-17

34

66,7

3-е

Юрий ВЕРНИДУБ

1992/93

Днепр

15

9

4

2

27-11

31

68,9

2-е

Николай ПАВЛОВ

2025/26

ЛНЗ

16

11

2

3

20-8

35

72,9

?

Виталий ПОНОМАРЕВ

2017/18

Шахтер

19

13

3

3

38-18

42

73,7

1-е

Паулу ФОНСЕКА

2013/14

Шахтер

18

13

2

3

45-14

41

75,9

1-е

Мирча ЛУЧЕСКУ

1995/96

Динамо

17

12

3

2

29-6

39

76,5

1-е

Йожеф САБО

2000/01

Динамо

13

9

3

1

24-9

30

76,9

1-е

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

2020/21

Динамо

13

9

3

1

25-10

30

76,9

1-е

Мирча ЛУЧЕСКУ

1996/97

Динамо

15

11

2

2

36-11

35

77,8

1-е

Йожеф САБО

2007/08

Днепр

18

14

1

3

32-15

43

79,6

4-е

Олег ПРОТАСОВ

ИМ - итоговое место.

