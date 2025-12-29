Пятый раз победителем осенней части сезона стал не Шахтер и не Динамо
ЛНЗ показал один из наихудших результатов среди осенних чемпионов
Пятый раз в истории победителем осенней части УПЛ стал не «Шахтер» и не «Динамо». В сезоне-1992/93 «Днепр» под руководством Николая Павлова перед зимними каникулами опережал на 1 очко «Шахтер» и на 2 – «Динамо», но к финишу пришел вторым, уступив пальму первенства киевлянам. В УПЛ-2007/08 тот же «Днепр», ведомый Олегом Протасовым, выиграл осеннюю часть сезона с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя. Однако в итоге сине-бело-голубые даже не попали в тройку призеров, заняв 4-е место. В ЧУ-2022/23 «Днепр-1» имел запас прочности в 5 очков (по потерянным - 2), но закончил чемпионат на втором месте. А в сезоне-2023/24 «Кривбасс», возглавлявший на промежуточном финише турнирную таблицу, довольствовался в итоге бронзой.
Между тем ЛНЗ, одержав 11 побед при 2-х ничьих и 3-х поражениях, набрали всего 72,9% очков. Худший результат среди осенних чемпионов имел только «Кривбасс» в 2023 году и «Днепр» – в 1992-м. Кроме того, «сиреневые» установили два антирекорда результативности среди команд, побеждавших в осенней части сезона – 20 голов (в среднем – 1,25 за игру). Прежние «достижения» принадлежали «Динамо»: по абсолюту – 24 мяча в УПЛ-2000/01, в среднем – 1,71 в ЧУ-1995/96.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наихудшие показатели команд-победительниц осенней части сезона
|
Сезон
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
ИМ
|
Тренеры
|
2023/24
|
Кривбасс
|
17
|
10
|
4
|
3
|
31-17
|
34
|
66,7
|
3-е
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
1992/93
|
Днепр
|
15
|
9
|
4
|
2
|
27-11
|
31
|
68,9
|
2-е
|
Николай ПАВЛОВ
|
2025/26
|
ЛНЗ
|
16
|
11
|
2
|
3
|
20-8
|
35
|
72,9
|
?
|
Виталий ПОНОМАРЕВ
|
2017/18
|
Шахтер
|
19
|
13
|
3
|
3
|
38-18
|
42
|
73,7
|
1-е
|
Паулу ФОНСЕКА
|
2013/14
|
Шахтер
|
18
|
13
|
2
|
3
|
45-14
|
41
|
75,9
|
1-е
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1995/96
|
Динамо
|
17
|
12
|
3
|
2
|
29-6
|
39
|
76,5
|
1-е
|
Йожеф САБО
|
2000/01
|
Динамо
|
13
|
9
|
3
|
1
|
24-9
|
30
|
76,9
|
1-е
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
2020/21
|
Динамо
|
13
|
9
|
3
|
1
|
25-10
|
30
|
76,9
|
1-е
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
1996/97
|
Динамо
|
15
|
11
|
2
|
2
|
36-11
|
35
|
77,8
|
1-е
|
Йожеф САБО
|
2007/08
|
Днепр
|
18
|
14
|
1
|
3
|
32-15
|
43
|
79,6
|
4-е
|
Олег ПРОТАСОВ
ИМ - итоговое место.
