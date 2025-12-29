Пятый раз победителем осенней части сезона стал не Шахтер и не Динамо

Пятый раз в истории победителем осенней части УПЛ стал не «Шахтер» и не «Динамо». В сезоне-1992/93 «Днепр» под руководством Николая Павлова перед зимними каникулами опережал на 1 очко «Шахтер» и на 2 – «Динамо», но к финишу пришел вторым, уступив пальму первенства киевлянам. В УПЛ-2007/08 тот же «Днепр», ведомый Олегом Протасовым, выиграл осеннюю часть сезона с отрывом в два пункта от ближайшего преследователя. Однако в итоге сине-бело-голубые даже не попали в тройку призеров, заняв 4-е место. В ЧУ-2022/23 «Днепр-1» имел запас прочности в 5 очков (по потерянным - 2), но закончил чемпионат на втором месте. А в сезоне-2023/24 «Кривбасс», возглавлявший на промежуточном финише турнирную таблицу, довольствовался в итоге бронзой.

Между тем ЛНЗ, одержав 11 побед при 2-х ничьих и 3-х поражениях, набрали всего 72,9% очков. Худший результат среди осенних чемпионов имел только «Кривбасс» в 2023 году и «Днепр» – в 1992-м. Кроме того, «сиреневые» установили два антирекорда результативности среди команд, побеждавших в осенней части сезона – 20 голов (в среднем – 1,25 за игру). Прежние «достижения» принадлежали «Динамо»: по абсолюту – 24 мяча в УПЛ-2000/01, в среднем – 1,71 в ЧУ-1995/96.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели команд-победительниц осенней части сезона

Сезон Клуб И В Н П М О % ИМ Тренеры 2023/24 Кривбасс 17 10 4 3 31-17 34 66,7 3-е Юрий ВЕРНИДУБ 1992/93 Днепр 15 9 4 2 27-11 31 68,9 2-е Николай ПАВЛОВ 2025/26 ЛНЗ 16 11 2 3 20-8 35 72,9 ? Виталий ПОНОМАРЕВ 2017/18 Шахтер 19 13 3 3 38-18 42 73,7 1-е Паулу ФОНСЕКА 2013/14 Шахтер 18 13 2 3 45-14 41 75,9 1-е Мирча ЛУЧЕСКУ 1995/96 Динамо 17 12 3 2 29-6 39 76,5 1-е Йожеф САБО 2000/01 Динамо 13 9 3 1 24-9 30 76,9 1-е Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 2020/21 Динамо 13 9 3 1 25-10 30 76,9 1-е Мирча ЛУЧЕСКУ 1996/97 Динамо 15 11 2 2 36-11 35 77,8 1-е Йожеф САБО 2007/08 Днепр 18 14 1 3 32-15 43 79,6 4-е Олег ПРОТАСОВ

ИМ - итоговое место.