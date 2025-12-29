Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
29 декабря 2025, 09:34 | Обновлено 29 декабря 2025, 10:09
Лаутаро Мартинес догнал Орсолини по голам в Серии А в 2025 году

Игроки Интера и Болоньи являются лучшими бомбардирами чемпионата Италии за календарный год

Лаутаро Мартинес догнал Орсолини по голам в Серии А в 2025 году
Getty Images/Global Images Ukraine

Лаутаро Мартинес забил 15-й гол в Серии А в 2025 году и сравнялся по этому показателю с Риккардо Орсолини из Болоньи (лучший результат).

Произошло это в выездном победном матче 17-го тура против Аталанты (1:0).

Победным мячом в составе нероадзури отличился именно аргентинский нападающий.

Вспомним, кому забивали Лаутаро Мартинес и Риккардо Орсолини в Серии А в 2025 году

Голы Лаутаро Мартинеса (Интер) в Серии А в 2025 году (15)

  • Аталанта
  • Дженоа
  • Комо
  • Пиза (дубль)
  • Лацио
  • Кремонезе
  • Кальяри
  • Торино
  • Кальяри
  • Аталанта
  • Дженоа
  • Лечче
  • Эмполи
  • Болонья

Голы Риккардо Орсолини (Болонья) в Серии А 2025 (15)

  • Кремонезе
  • Кальяри
  • Пиза
  • Лечче
  • Дженоа
  • Комо
  • Дженоа
  • Фиорентина
  • Милан
  • Интер
  • Венеция
  • Лацио
  • Кальяри (дубль)
  • Монца
чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта - Интер Аталанта Интер Милан Болонья Риккардо Орсолини Лаутаро Мартинес статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
