Лаутаро Мартинес догнал Орсолини по голам в Серии А в 2025 году
Игроки Интера и Болоньи являются лучшими бомбардирами чемпионата Италии за календарный год
Лаутаро Мартинес забил 15-й гол в Серии А в 2025 году и сравнялся по этому показателю с Риккардо Орсолини из Болоньи (лучший результат).
Произошло это в выездном победном матче 17-го тура против Аталанты (1:0).
Победным мячом в составе нероадзури отличился именно аргентинский нападающий.
Вспомним, кому забивали Лаутаро Мартинес и Риккардо Орсолини в Серии А в 2025 году
Голы Лаутаро Мартинеса (Интер) в Серии А в 2025 году (15)
- Аталанта
- Дженоа
- Комо
- Пиза (дубль)
- Лацио
- Кремонезе
- Кальяри
- Торино
- Кальяри
- Аталанта
- Дженоа
- Лечче
- Эмполи
- Болонья
Голы Риккардо Орсолини (Болонья) в Серии А 2025 (15)
- Кремонезе
- Кальяри
- Пиза
- Лечче
- Дженоа
- Комо
- Дженоа
- Фиорентина
- Милан
- Интер
- Венеция
- Лацио
- Кальяри (дубль)
- Монца
15 - Lautaro #Martínez has scored 15 goals in #SerieA in 2025, a joint-high in the competition (Orsolini also scored 15); the Argentine has also scored in 4 league games in a row in a calendar year for the first time since December 2021 (a run of 5). Lively.#AtalantaInter pic.twitter.com/yzRzUVlp93— OptaPaolo (@OptaPaolo) December 28, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тот, кто определил и вдохновил
Итальянский клуб предложил украинца «Лидсу» и «Вест Хэму»