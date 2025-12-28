Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назло Милану. Интер обыграл Аталанту и завершил год лидером Серии А
Чемпионат Италии
Аталанта
28.12.2025 21:45 – FT 0 : 1
Интер Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
28 декабря 2025, 23:40 | Обновлено 29 декабря 2025, 00:46
176
0

Назло Милану. Интер обыграл Аталанту и завершил год лидером Серии А

Ошибка защитника «богини» стала роковой в матче

28 декабря 2025, 23:40 | Обновлено 29 декабря 2025, 00:46
176
0
Назло Милану. Интер обыграл Аталанту и завершил год лидером Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Вечером 28 декабря состоялся главный матч 17-го тура Серии А: «Аталанта» против «Интера».

Стадион «New Balance Arena» в Бергамо стал местом встречи команд.

Уже в первом тайме гости открыли счет в матче благодаря точному удару Маркуса Тюрама. Тем не менее, судья решил отменить гол после просмотра VAR.

Поединок постепенно приближался к безголевой ничьей, пока «Аталанта» сама не привезла мяч: защитник ошибся при поперечной передаче, «Интер» воспользовался этим – гол Лаутаро Мартинеса.

«Аталанта» спасти ситуацию не смогла, судья зафиксировал победу «змей» – 1:0.

Текущий год «Интер» завершает лидером Серии А (36 очков), обойдя «Милан» на один пункт. «Аталанта» всего десятая (22 балла).

Серия А. 17-й тур, 28 декабря

«Аталанта» – «Интер» – 0:1

Гол: Мартинес, 65

Фотогалерея матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Франческо Пио Эспозито.
По теме:
Кот-д’Ивуар – Камерун – 1:1. Диалло и автогол Конана. Видео голов и обзор
Спортинг одолел Риу Аве и оторвался от Бенфики с украинцами. Лидирует Порту
Слоны и львы поделили джунгли. Кот-д'Ивуар и Камерун разошлись миром
Серия A Аталанта Интер Милан чемпионат Италии по футболу Аталанта - Интер Лаутаро Мартинес VAR Маркус Тюрам видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Футбол | 28 декабря 2025, 07:05 16
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?

Украинца хочет сохранить «Динамо», а «Жирона» готова осуществить трансфер

Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28 декабря 2025, 09:17 6
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка

Финалист Лиги конференций нацелился на украинца

БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Футбол | 28.12.2025, 12:24
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Шахтер принял решение по игроку, у которого были проблемы с лишним весом
Футбол | 29.12.2025, 00:02
Шахтер принял решение по игроку, у которого были проблемы с лишним весом
Шахтер принял решение по игроку, у которого были проблемы с лишним весом
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Теннис | 28.12.2025, 19:36
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 37
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем