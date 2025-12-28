28.12.2025 21:45 - : -
Италия28 декабря 2025, 11:48
Аталанта – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 декабря в 21:45 поединок Серии А
В воскресенье, 28 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Интер».
Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
