Чемпионат Италии
Аталанта
28.12.2025 21:45 - : -
Интер Милан
Италия
28 декабря 2025, 11:48 |
Смотрите 28 декабря в 21:45 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Интер».

Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Интер
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
