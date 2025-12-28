В воскресенье, 28 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и «Интер».

Игра пройдет в Бергамо на стадионе «Нью Бэланс Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция