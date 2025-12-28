28 декабря на Атлети Адзурри д’Италия пройдет матч 17-го тура Серии А Италии, в котором Аталанта встретится с Интером. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда сейчас высоко котируется, и на такой уровень ее вынес Гасперини. Его длительный и успешный отрезок в Бергамо закончился в прошлом году, причем с подачи наставника. Но ушел он красиво, сыграв напоследок с подопечными в плей-офф Лиги чемпионов и замкнув тройку лидеров Серии А.

И как же быстро многое из этого наследия разрушил Юрич, которого почему-то после его неудач в прошлом сезоне и в Италии, и в Англии позвали летом. Благо, что тот эксперимент быстро признали неудачным, и переключились на Палладино. При нем, конечно, тоже бывают неудачи - ну как можно было проиграть Вероне? Но достаточно просто сказать, что при этом остальные шесть последних поединков, во всех турнирах, приносили при молодом специалисте только победы.

Интер

Клуб тоже летом 2025-го закончил достаточно длительный и тоже яркий отрезок - Индзаги в Милане собрал немало трофеев. Что любопытно, именно напоследок были шансы набрать максимальное количество титулов, от Суперкубка и до Лиги чемпионов. Но везде не хватало малости: проигрывались решающие, финальные матчи (с ПСЖ - и вовсе 0:5!), в Серии А буквально отдали скудетто Наполи осечками на финальной прямой розыгрыша.

Киву тоже оставляет противоречивое впечатление. Вроде бы в Лиге чемпионов побед хватает, а в Серии А и вовсе выскочили на первое место. Но при этом на клубном чемпионате мира итальянцы летом быстро вылетели. А на прошлой неделе, в рамках Суперкубка, фаворит ухитрился, несмотря на быстрый гол, вылететь от Болоньи: позволил сопернику отыграться и уступил ему в серии пенальти.

Статистика личных встреч

Аталанта в последний раз побеждала еще в 2018-м году. А во всех восьми крайних матчах она и вовсе проигрывали соседу.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что гости продолжат свою серию успехов в очных поединках. Но у них не все получается - стоит подумать о варианте с оба забьют (коэффициент - 1,63).