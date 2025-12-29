Шахтер готов продать украинского полузащитника, который не нужен Турану

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины U-21 Иван Лосенко с высокой вероятностью покинет Премьер-лигу во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В нынешнем сезоне 21-летний футболист играет на правах аренды за «Кудровку», в составе которой провел 13 матчей в чемпионате и Кубке Украины.

В услугах Лосенко заинтересован неназванный клуб MLS – сообщается, что переговоры о трансфере украинца находятся на финальной стадии.

Полузащитник не входит в планы главного тренера «горняков» Арды Турана, поэтому «Шахтер» намерен вернуть Ивана с аренды, чтобы оформить полноценный трансфер в иностранный клуб.

Футболист является воспитанником донецкой команды, привлекался к играм за U-17 и U-19, выступал на правах аренды в составе «Ингульца». Трансферная стоимость Лосенко составляет 300 тысяч евро.