Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Замбия
29.12.2025 21:00 - : -
Марокко
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 02:46 | Обновлено 29 декабря 2025, 02:47
Замбия – Марокко. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 29 декабря в 21:00 по Киеву

29 декабря 2025, 02:46 | Обновлено 29 декабря 2025, 02:47
Замбия – Марокко. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря на Стад Принс Мули Абдалла пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Замбии и Марокко. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Замбия

Команда когда-то ухитрилась выиграть КАН. Это, впрочем, было сенсацией (причем оформленной мастером подобных успехов, Ренаром), который не повторяли и близко. Об нынешнем уровне футболистов хорошо можно судить по результатам в квалификации на чемпионат мира: только три победы при пяти поражениях в восьми поединках, и четвертое место в группе, где даже Танзания набрала на одно очко больше.

В целом, сборная должна была и на этом турнире начинать с неудачи. Но там не везло Мали: то пенальти не реализуют, то, ведя в счете, позволяют Дака сровнять уже на 90+ минуте. Празднуя, Патсон чуть шею не сломал! Против Коморских островов все сложилось куда скучнее, там вообще не забивали. И это очень плохой результат для футболистов, ведь, не обыграв аутсайдера, они лишили себя права проигрывать фавориту в крайнем туре!

Марокко

Сборная заканчивает очень успешный для себя год. Она не только очень уверенно пробилась на следующий мундиаль (а на прошлом стала первым представителем Африки, что сыграл в полуфинале), причем со стопроцентным результатом в виде восьми побед в восьми матчах квалификации. Кроме того, в августе была победа на Чемпионате Африканских Наций, а уже в декабре - в Арабском кубке.

Но расслабляться точно нельзя - КАН проводится в Марокко, матчи посещают представители местной королевской династии. В итоге в матче-открытии не без определенных проблем, но в целом уверенно, 2:0, обыграли Коморы. Потом с малийцами опять отметился Браим Диас, реализовав пенальти перед перерывом. Но на этот раз преимущество не то что не развили - пропустили в ответ.

Статистика личных встреч

Все пять последних очных поединков, в том числе в сентябре, были выиграны марокканцами.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 15.00 для Замбии и 1.20 для Марокко. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы не верят, что хозяева турнира допустят новую осечку. Тут после ничьей в прошлом туре от них нужно ждать победу с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Замбия
29 декабря 2025 -
21:00
Марокко
Фора Марокко (-1.5) 1.75
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная Замбии по футболу сборная Марокко по футболу Кубок африканских наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
