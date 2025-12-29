Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Кубок Африки
Ангола
29.12.2025 18:00 - : -
Египет
Кубок африканских наций
Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025

Поединок состоится 29 декабря в 18:00 по Киеву

Ангола – Египет. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

29 декабря на Стад Адрар пройдет матч 3-го тура группового этапа Кубка Африканских Наций, в котором сыграют национальные сборные Анголы и Египта. Поединок начнется в 18:00 по киевскому времени.

Ангола

Команда только иногда выстреливает, в целом показывая довольно средние результаты - впрочем, и состав вполне ему соответствует. Таким был и недавно завершившийся отбор, когда большая половина матчей, шесть из десяти, приносили ничьи, а побед и поражений было поровну, по две.

Хотя перед КАН сборная и выиграла оба крайних товарищеских поединка, но особенных ожиданий перед турниром не было. Но при этом с ЮАР, первым соперником, поначалу играли на равных и закончили первый счет 1:1. Впрочем, ближе к концу все же пропустили еще раз и проиграли. Потом с номинальным аутсайдером квартета, Зимбабве, ограничились ничьей - довольно быстро забили, но пропустили в ответ еще до перерыва.

Египет

Сборная оставила в этом году самое противоречивое впечатление. С одной стороны, было обеспечено возвращение на чемпионат мира. Причем первое место в своей группе футболисты застолбили досрочно, сумев в итоге собрать восемь побед при паре ничьих. Но при этом на Чемпионат Африканских Наций гранд не пробился, а на Арабском кубке, уже в декабре, была пара ничьих и поражение, что привело к невыходу из группы.

К КАН, впрочем, состав пополнили главные звезды, в том числе Мармуш и Салах. Эта пара и спасла от позора, в последние пол часа обеспечив волевые 2:1 с Зимбабве. Против Южной Африки снова отметился Мохамед, что реализовал пенальти на 45-й минуте. Впрочем, сразу же Хани получил вторую желтую. И команда сосредоточилась на сохранении победного, пусть и минимального, счета, и защитила те 1:0.

Статистика личных встреч

Всего было семь очных матчей. Четырежды выигрывали египтяне, еще в трех случаях, в том числе в крайнем поединке 2021-го года, все заканчивалось ничьими.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.90 для Анголы и 2.70 для Египта. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Букмекерские конторы допускают, что нынешние гости, пусть и без мотивации, могут снова победить. Но лучше применить тотал меньше 2,0 голов (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Ангола
29 декабря 2025 -
18:00
Египет
Тотал меньше 2.0 1.82
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
