Ангола – Египет – 0:0. Почему не играл Салах? Видеообзор матча

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Ангола
29.12.2025 18:00 – FT 0 : 0
Египет
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 22:03 | Обновлено 29 декабря 2025, 22:09
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вечером 29 декабря в Марокко состоялся матч 3-го тура Кубка африканских наций.

Команда Египта, уже имея в кармане путевку в плей-офф, сыграла вничью с Анголой (0:0) в городе Агадир.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Звездный форвард фараонов Мохамед Салах получил отдых и остался в резерве.

Египет вышел в плей-офф, Ангола ожидает своей участи в рейтинге третьих мест.

Кубок африканских наций

Группа B, 3-й тур, 29 декабря 2025

Ангола – Египет – 0:0

сборная Анголы по футболу сборная Египта по футболу Мохамед Салах видео голов и обзор Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
