Ангола – Египет – 0:0. Почему не играл Салах? Видеообзор матча

Вечером 29 декабря в Марокко состоялся матч 3-го тура Кубка африканских наций.

Команда Египта, уже имея в кармане путевку в плей-офф, сыграла вничью с Анголой (0:0) в городе Агадир.

Звездный форвард фараонов Мохамед Салах получил отдых и остался в резерве.

Египет вышел в плей-офф, Ангола ожидает своей участи в рейтинге третьих мест.

Кубок африканских наций

Группа B, 3-й тур, 29 декабря 2025

Ангола – Египет – 0:0