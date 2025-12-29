Кубок африканских наций29 декабря 2025, 22:03 | Обновлено 29 декабря 2025, 22:09
Ангола – Египет – 0:0. Почему не играл Салах? Видеообзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
Вечером 29 декабря в Марокко состоялся матч 3-го тура Кубка африканских наций.
Команда Египта, уже имея в кармане путевку в плей-офф, сыграла вничью с Анголой (0:0) в городе Агадир.
Звездный форвард фараонов Мохамед Салах получил отдых и остался в резерве.
Египет вышел в плей-офф, Ангола ожидает своей участи в рейтинге третьих мест.
Кубок африканских наций
Группа B, 3-й тур, 29 декабря 2025
Ангола – Египет – 0:0
