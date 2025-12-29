Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  Ангола – Египет, Зимбабве – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Зимбабве
29.12.2025 18:00 - : -
ЮАР
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 15:34 | Обновлено 29 декабря 2025, 15:52
Ангола – Египет, Зимбабве – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 декабря в 18:00 матчи 3-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Египта

29 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

29 декабря на турнире проходят 2 матча 3-го тура в группе B:

  • 18:00. Ангола – Египет
  • 18:00. Зимбабве – ЮАР

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

КАН-2025. Турнирная таблица группы B

Сборная Египта досрочно вышла в 1/8 финала с 1-го места (6 очков), далее идут ЮАР (3), Зимбабве, Ангола (по 1).

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

18:00. Ангола – Египет. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18:00. Зимбабве – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Кубок африканских наций сборная Анголы по футболу сборная Египта по футболу сборная ЮАР по футболу Мохамед Салах смотреть онлайн сборная Зимбабве по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
