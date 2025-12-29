Ангола – Египет, Зимбабве – ЮАР. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 декабря в 18:00 матчи 3-го тура Кубка африканских наций
29 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
29 декабря на турнире проходят 2 матча 3-го тура в группе B:
- 18:00. Ангола – Египет
- 18:00. Зимбабве – ЮАР
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
КАН-2025. Турнирная таблица группы B
Сборная Египта досрочно вышла в 1/8 финала с 1-го места (6 очков), далее идут ЮАР (3), Зимбабве, Ангола (по 1).
