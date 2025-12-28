Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Африки
Зимбабве
29.12.2025 18:00 - : -
ЮАР
Кубок африканских наций
28 декабря 2025, 15:13 | Обновлено 28 декабря 2025, 15:22
Матч начнется 29 декабря в 18:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 29 декабря, состоится поединок 3-го тура группового этапа Кубка африканских наций между сборными Зимбабве и Южной Африки. По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Зимбабве

В последнее время коллектив проводит не слишком уверенные игры. За 10 туров квалификации на чемпионат мира Зимбабве удалось добыть в борьбе лишь 5 зачетных пунктов — такие результаты позволили сборной занять последнее, 6-е место в группе квалификации и забыть о выходе на мундиаль 2026 года. В летнем Кубке Косафа команда также не показала достойных результатов, покинув турнир после группового этапа.

На текущем Кубке африканских наций зимбабвийцы также не выглядят убедительно – в 1-м туре сборная проиграла Египту, а во 2-м сыграла вничью с Анголой. Однако победа в грядущем поединке, скорее всего, позволит команде выйти в плей-офф турнира.

ЮАР

А вот южноафриканцы выступают гораздо более убедительно. За 10 туров квалификации на Чемпионат мира 2026 команда смогла получить 18 зачетных пунктов – этого было достаточно, чтобы занять 1-е место собственной группы и обеспечить себе выход на основной этап турнира. Летом сборная также приняла участие в Чемпионате африканских наций, где получила 6 баллов за 4 игры (1 победа и 3 ничьих) и досрочно завершила выступления.

На текущем турнире ЮАР одолела Анголу и минимально уступила Египту. Для официального выхода в плей-офф команде достаточно хотя бы ничьей.

Личные встречи

Начиная с 2021 года, коллективы играли между собой 5 раз. Трижды побеждала ЮАР, еще 2 игры завершились вничью.

Интересные факты

  • В последних 13-х играх ЮАР потерпела только 1 поражение.
  • Безвыигрышная серия Зимбабве в официальных играх продолжается уже 6 матчей.
  • Ни в одном из 5 последних матчей Зимбабве не удалось сохранить ворота сухими.

Прогноз

Я поставлю на победу Южной Африки с коэффициентом 1.73.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
