Вечером 29 декабря в Марокко состоялся матч 3-го тура Кубка африканских наций.

Команда ЮАР одержала победу над Зимбабве (3:2) на стадионе в Марракеше и обеспечила себе путевку в 1/8 финала.

Сборная Южной Африки, с прозвищем Бафана-Бафана, выиграла благодаря решающему пенальти, который забил Освин Апполлис на 82-й минуте матча.

Сборная ЮАР вышла в плей-офф, а команда Зимбабве выбыла из турнира.

Кубок африканских наций

Группа B, 3-й тур, 29 декабря 2025

Зимбабве – ЮАР – 2:3

Голы: Масванхісе, 19, Модіба, 73 (автогол) – Моремі, 7, Фостер, 50, Апполлис, 82 (пен)

Видео голов и обзор матча