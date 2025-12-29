Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Зимбабве – Южная Африка – 2:3. Шоу с 5 голами. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Зимбабве
29.12.2025 18:00 – FT 2 : 3
ЮАР
Кубок африканских наций
29 декабря 2025, 20:37 | Обновлено 29 декабря 2025, 20:41
114
0

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 29 декабря в Марокко состоялся матч 3-го тура Кубка африканских наций.

Команда ЮАР одержала победу над Зимбабве (3:2) на стадионе в Марракеше и обеспечила себе путевку в 1/8 финала.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Южной Африки, с прозвищем Бафана-Бафана, выиграла благодаря решающему пенальти, который забил Освин Апполлис на 82-й минуте матча.

Сборная ЮАР вышла в плей-офф, а команда Зимбабве выбыла из турнира.

Кубок африканских наций

Группа B, 3-й тур, 29 декабря 2025

Зимбабве – ЮАР – 2:3

Голы: Масванхісе, 19, Модіба, 73 (автогол) – Моремі, 7, Фостер, 50, Апполлис, 82 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Oswin Appollis (ЮАР).
74’
ГОЛ ! Автогол забил Обри Модиба (ЮАР).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Лайл Фостер (ЮАР).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Tawanda Maswanhise (Зимбабве).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Tshepang Moremi (ЮАР).
сборная Зимбабве по футболу сборная ЮАР по футболу автогол Мохамед Салах Лайл Фостер Кубок африканских наций видео голов и обзор
