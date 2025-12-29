Зимбабве – Южная Африка – 2:3. Шоу с 5 голами. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Кубка африканских наций
Вечером 29 декабря в Марокко состоялся матч 3-го тура Кубка африканских наций.
Команда ЮАР одержала победу над Зимбабве (3:2) на стадионе в Марракеше и обеспечила себе путевку в 1/8 финала.
Сборная Южной Африки, с прозвищем Бафана-Бафана, выиграла благодаря решающему пенальти, который забил Освин Апполлис на 82-й минуте матча.
Сборная ЮАР вышла в плей-офф, а команда Зимбабве выбыла из турнира.
Кубок африканских наций
Группа B, 3-й тур, 29 декабря 2025
Зимбабве – ЮАР – 2:3
Голы: Масванхісе, 19, Модіба, 73 (автогол) – Моремі, 7, Фостер, 50, Апполлис, 82 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
