Лучшим бомбардиром осенней части сезона впервые стал игрок Зари
Филипп Будковский повторил антирекорд Олега Кожушко
Лучшим бомбардиром осенней части сезона впервые в истории стал игрок «Зари» – 33-летний Филипп Будковский, который в 15 проведенных матчах 7 раз поражал ворота соперников. По 7 мячей забили еще 5 футболистов. Но Николай Гайдучик, Юрий Климчук и Бабукар Фаал, провели на одну игру больше, чем форвард луганчан, Проспер Оба один из своих голов забил с «точки», а Егор Твердохлеб – два.
Между тем результат Будковского стал одним из наихудших за все годы среди голеадоров №1 осени. Собственно столь же мало мячей имел на своем счету перед уходом на зимние каникулы только лидер бомбардирской гонки УПЛ-2023/24 Олег Кожушко из «Кривбасса».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Наихудшие показатели лучших бомбардиров осенней части сезона
|
Сезон
|
Бомбардир
|
Клуб
|
Голы
|
Игры
|
Ср. рез.
|
2023/24
|
Олег КОЖУШКО
|
Кривбасс
|
7
|
16
|
0,44
|
2025/26
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
7
|
15
|
0,47
|
2006/07
|
Васил ГИГИАДЗЕ
|
Кривбасс
|
8 (4)
|
16
|
0,50
|
1992/93
|
Владимир ДИКИЙ
|
Волынь
|
8
|
13
|
0,62
|
2001/02
|
Александр МЕЛАЩЕНКО
|
Динамо
|
8
|
13
|
0,62
|
2020/21
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Олимпик
|
8 (2)
|
11
|
0,73
|
1995/96
|
Павел ИРИЧУК
|
Прикарпатье
|
9
|
16
|
0,56
|
2004/05
|
Александр КОСЫРИН
|
Черноморец
|
9 (3)
|
15
|
0,60
|
2003/04
|
Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ
|
Металлург Д
|
9 (3)
|
14
|
0,64
|
2014/15
|
Эрик БИКФАЛВИ
|
Волынь
|
9 (1)
|
14
|
0,64
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
9 (1)
|
14
|
0,64
В скобках - голы с пенальти.
