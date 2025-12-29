Лучшим бомбардиром осенней части сезона впервые стал игрок Зари

Лучшим бомбардиром осенней части сезона впервые в истории стал игрок «Зари» – 33-летний Филипп Будковский, который в 15 проведенных матчах 7 раз поражал ворота соперников. По 7 мячей забили еще 5 футболистов. Но Николай Гайдучик, Юрий Климчук и Бабукар Фаал, провели на одну игру больше, чем форвард луганчан, Проспер Оба один из своих голов забил с «точки», а Егор Твердохлеб – два.

Между тем результат Будковского стал одним из наихудших за все годы среди голеадоров №1 осени. Собственно столь же мало мячей имел на своем счету перед уходом на зимние каникулы только лидер бомбардирской гонки УПЛ-2023/24 Олег Кожушко из «Кривбасса».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели лучших бомбардиров осенней части сезона

Сезон Бомбардир Клуб Голы Игры Ср. рез. 2023/24 Олег КОЖУШКО Кривбасс 7 16 0,44 2025/26 Филипп БУДКОВСКИЙ Заря 7 15 0,47 2006/07 Васил ГИГИАДЗЕ Кривбасс 8 (4) 16 0,50 1992/93 Владимир ДИКИЙ Волынь 8 13 0,62 2001/02 Александр МЕЛАЩЕНКО Динамо 8 13 0,62 2020/21 Шахаб ЗАХЕДИ Олимпик 8 (2) 11 0,73 1995/96 Павел ИРИЧУК Прикарпатье 9 16 0,56 2004/05 Александр КОСЫРИН Черноморец 9 (3) 15 0,60 2003/04 Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ Металлург Д 9 (3) 14 0,64 2014/15 Эрик БИКФАЛВИ Волынь 9 (1) 14 0,64 Андрей ЯРМОЛЕНКО Динамо 9 (1) 14 0,64

В скобках - голы с пенальти.