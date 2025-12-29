Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшим бомбардиром осенней части сезона впервые стал игрок Зари
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 09:51 | Обновлено 29 декабря 2025, 09:58
224
0

Лучшим бомбардиром осенней части сезона впервые стал игрок Зари

Филипп Будковский повторил антирекорд Олега Кожушко

29 декабря 2025, 09:51 | Обновлено 29 декабря 2025, 09:58
224
0
Лучшим бомбардиром осенней части сезона впервые стал игрок Зари
ФК Заря. Филипп Будковский

Лучшим бомбардиром осенней части сезона впервые в истории стал игрок «Зари» – 33-летний Филипп Будковский, который в 15 проведенных матчах 7 раз поражал ворота соперников. По 7 мячей забили еще 5 футболистов. Но Николай Гайдучик, Юрий Климчук и Бабукар Фаал, провели на одну игру больше, чем форвард луганчан, Проспер Оба один из своих голов забил с «точки», а Егор Твердохлеб – два.

Между тем результат Будковского стал одним из наихудших за все годы среди голеадоров №1 осени. Собственно столь же мало мячей имел на своем счету перед уходом на зимние каникулы только лидер бомбардирской гонки УПЛ-2023/24 Олег Кожушко из «Кривбасса».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Наихудшие показатели лучших бомбардиров осенней части сезона

Сезон

Бомбардир

Клуб

Голы

Игры

Ср. рез.

2023/24

Олег КОЖУШКО

Кривбасс

7

16

0,44

2025/26

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

7

15

0,47

2006/07

Васил ГИГИАДЗЕ

Кривбасс

8 (4)

16

0,50

1992/93

Владимир ДИКИЙ

Волынь

8

13

0,62

2001/02

Александр МЕЛАЩЕНКО

Динамо

8

13

0,62

2020/21

Шахаб ЗАХЕДИ

Олимпик

8 (2)

11

0,73

1995/96

Павел ИРИЧУК

Прикарпатье

9

16

0,56

2004/05

Александр КОСЫРИН

Черноморец

9 (3)

15

0,60

2003/04

Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ

Металлург Д

9 (3)

14

0,64

2014/15

Эрик БИКФАЛВИ

Волынь

9 (1)

14

0,64

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

9 (1)

14

0,64

В скобках - голы с пенальти.

По теме:
Пятый раз победителем осенней части сезона стал не Шахтер и не Динамо
БУДКОВСКИЙ: «Тогда не вписался в ромб Скрипника, а теперь ситуация другая»
«Не исключаю». Лучший бомбардир УПЛ может сменить клуб уже зимой
цифры и факты Заря Луганск Филипп Будковский
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28 декабря 2025, 15:53 1
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца

Бенфика стремится подписать Арсения Батагова

Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Футбол | 28 декабря 2025, 13:24 6
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока

«Лион» обратился к киевлянам по поводу Георгия Цитаишвили

В память о Джоне Робертсоне: 3 гола легенды Ноттингема в финалах
Футбол | 29.12.2025, 09:36
В память о Джоне Робертсоне: 3 гола легенды Ноттингема в финалах
В память о Джоне Робертсоне: 3 гола легенды Ноттингема в финалах
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29.12.2025, 07:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футболисты Динамо не доверяли и не уважали тренера
Футбол | 29.12.2025, 07:02
Футболисты Динамо не доверяли и не уважали тренера
Футболисты Динамо не доверяли и не уважали тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 4
Бокс
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 7
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем