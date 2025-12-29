Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Твердохлеб из Миная мог перейти не в Кривбасс, а в известный клуб из Европы
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 02:31 |
Твердохлеб из Миная мог перейти не в Кривбасс, а в известный клуб из Европы

В своем время услуги Егора были предложены датскому Мидтьюлланду

29 декабря 2025, 02:31 |
Твердохлеб из Миная мог перейти не в Кривбасс, а в известный клуб из Европы
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Украинский форвард Егор Твердлохлеб в свое время мог покинуть Украину и уехать в известный европейский клуб.

Как стало известно Sport.ua, до перехода из Миная в Кривбасс его услуги были предложены датской команде Мидтьюлланд.

Посредники и агенты Твердлохлеба посоветовали скаутам Мидтьюлланда понаблюдать за игроком. Почему никаких сдвигов к потенциальному трансферу так и не было сделано – узнать не удалось.

Твердохлеб присоединился к Кривбассу в начале 2024 года из Миная. В текущем сезоне форвард отыграл 15 матчей в УПЛ, оформил семь голов и отдал четыре ассиста.

В зимнее трансферное окно Егор, вероятно, станет игроком ЛНЗ Черкассы. Ранее Spor.t.ua раскрыл зарплату и подписной бонус Твердлохлеба в черкасском клубе.

Егор Твердохлеб Мидтьюлланд инсайд Кривбасс Кривой Рог Минай трансферы трансферы УПЛ чемпионат Дании по футболу
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
