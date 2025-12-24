Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. И огромный бонус. Стало известно, какую зарплату ЛНЗ предложил Твердохлебу
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 06:23 | Обновлено 24 декабря 2025, 06:38
700
0

И огромный бонус. Стало известно, какую зарплату ЛНЗ предложил Твердохлебу

Ожидается, что Егор присоединится к сенсационному лидеру УПЛ в зимнее трансферное окно

24 декабря 2025, 06:23 | Обновлено 24 декабря 2025, 06:38
700
0
И огромный бонус. Стало известно, какую зарплату ЛНЗ предложил Твердохлебу
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

25-летний форвард Егор Твердохлеб покинет криворожский Кривбасс и присоединится к черкасском команде ЛНЗ в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Sport.ua, ЛНЗ предложил Твердохлебу зарплату в 15 тысяч долларов в месяц, а также бонусы за голы и ассисты.

Кроме того, клуб заплатит Егору и его агенту 200 тысяч долларов в качестве бонуса за подписание контракта. Детали соглашения пока что неизвестны, как и точная дата трансфера.

Твердохлеб присоединился к Кривбассу в начале 2024 года. В сезоне 2025/26 Егор провел 15 матчей в УПЛ, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с криворожским клубом истекает 31 декабря 2027.

ЛНЗ неожиданно стал зимним чемпионом УПЛ сезона 2025/26. У подопечных Виталия Пономарева 35 очков за 16 сыгранных туров.

Статистика Егора Твердохлеба за карьеру

По теме:
В поисках усиления: Полтаве уже предложили более 20 игроков для подписания
Гендиректор ЛНЗ: «Мы весной будем сильнее. Будем радовать результатами»
ФОТО. Мухаррем Яшари стал лучшим бомбардиром ЛНЗ в УПЛ
Егор Твердохлеб ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог инсайд new трансферы трансферы УПЛ зарплаты бонусы
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Футбол | 23 декабря 2025, 22:40 16
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу
Источник: экс-президент УАФ Андрей Павелко сбежал за границу

Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность

Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Футбол | 23 декабря 2025, 12:39 47
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы

Свои становятся все больше похожи на легионеров, требуя трансфера или «золотых» условий

Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Футбол | 24.12.2025, 05:01
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Аль-Наср – Аль-Завраа. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов АФК 2
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Футбол | 23.12.2025, 08:49
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Шахтер уступил Динамо в трансфере футболиста. Он уже приехал в Киев
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Футбол | 23.12.2025, 09:04
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Моуриньо удивил заявлением о Трубине после победы Бенфики над Фамаликау
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
На 28-м году жизни не стало биатлониста сборной Норвегии
23.12.2025, 18:52 4
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный тренер Баварии снова возглавил команду
23.12.2025, 14:59
Баскетбол
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
23.12.2025, 20:20
Биатлон
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
Шапаренко принял неожиданное решение на фоне слухов о Бешикташе и Жироне
23.12.2025, 08:20 51
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
Усик выступил с неожиданным обращением к Тайсону Фьюри
23.12.2025, 00:16
Бокс
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
Источник: братья Суркисы приняли неожиданное решение – большие перемены
23.12.2025, 07:00 20
Футбол
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
Динамо узнало, сколько получит за Шапаренко от 16-кратного чемпиона
22.12.2025, 08:23 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем