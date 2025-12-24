И огромный бонус. Стало известно, какую зарплату ЛНЗ предложил Твердохлебу

25-летний форвард Егор Твердохлеб покинет криворожский Кривбасс и присоединится к черкасском команде ЛНЗ в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Sport.ua, ЛНЗ предложил Твердохлебу зарплату в 15 тысяч долларов в месяц, а также бонусы за голы и ассисты.

Кроме того, клуб заплатит Егору и его агенту 200 тысяч долларов в качестве бонуса за подписание контракта. Детали соглашения пока что неизвестны, как и точная дата трансфера.

Твердохлеб присоединился к Кривбассу в начале 2024 года. В сезоне 2025/26 Егор провел 15 матчей в УПЛ, забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Его контракт с криворожским клубом истекает 31 декабря 2027.

ЛНЗ неожиданно стал зимним чемпионом УПЛ сезона 2025/26. У подопечных Виталия Пономарева 35 очков за 16 сыгранных туров.

Статистика Егора Твердохлеба за карьеру