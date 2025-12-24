В поисках усиления: Полтаве уже предложили более 20 игроков для подписания

Как и ожидалось, в Полтаве планируются большая перестройка команды в зимнее трансферное окно.

По информации Sport.ua, у тренера Игоря Тимченко «разрывается WhatsApp» – коучу уже предложили для подписания более 20 футболистов.

На рассмотрении у Полтавы игроки из УПЛ и Первой лиги страны, которые являются свободными агентами, или которым дали знать, что на них не рассчитывают.

Тимченко официально является ассистентом временно исполняющего обязанности главного тренера Павла Матвийченко, но по факту руководит командой. Ранее президент Полтавы Сергей Иващенко заявил, что со следующего сезона Тимченко официально станет наставником коллектива.

Тимченко продолжает изучать предложенных ему футболистов на каждую позицию и пока что не принял никаких решений.

Полтава в таблице УПЛ занимает последнее, 16-е место с девятью очками. Как ранее сообщал Sport.ua, команду уже покинули шесть футболистов: Евгений Опанасенко, Илья Ходуля, Евгений Стрельцов, Артем Онищенко, Алексей Хахлев и Святослав Шаповалов.

Таблица УПЛ 2025/26