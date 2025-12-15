Чистка аутсайдера началась. Минус шесть: известно, кто покинул Полтаву

Аутсайдер и дебютант УПЛ Полтава начал чистку состава, о чем ранее сообщал Sport.ua.

По информации Sport.ua, Полтава покинули сразу шесть футболистов: Евгений Опанасенко, Илья Ходуля, Евгений Стрельцов, Артем Онищенко, Алексей Хахлев и Святослав Шаповалов.

Опасенко – 35-летний защитник, присоединился к Полтаве летом 2023 года, в сезоне 2025/26 отыграл семь матчей.

Ходуля – 36-летний защитник, присоединился к Полтаве летом 2023 года, в сезоне 2025/26 отыграл четыре матча.

Стрельцов – 34-летний форвард, присоединился к Полтаве летом 2021 года, в сезоне 2025/26 отыграл 12 матчей.

Онищенко – 22-летний хавбек, присоединился к Полтаве летом 2025 года, в сезоне 2025/26 отыграл 10 матчей и забил три гола.

Хахлев – 26-летний хавбек, присоединился к Полтаве летом 2025 года, в сезоне 2025/26 отыграл 15 матчей и отдал два ассиста.

Шаповалов – 28-летний хавбек, присоединился к Полтаве летом 2023 года, в сезоне 2025/26 отыграл пять матчей.

В таблице чемпионата Украины Полтава с 9 очками занимает последнее, 16-е место.

