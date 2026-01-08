ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с полузащитником

ФК Кудровка официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Кириллом Матвеевым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем молодому игроку успехов в дальнейшей карьере 💪🏻», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт с 23-летним полузащитником расторгнут по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кирилл провел 7 матчей за Кудровку. Кроме того, отличился голом в спарринге против луганской «Зари»