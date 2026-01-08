Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с полузащитником
Украина. Премьер лига
08 января 2026, 10:31 |
345
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с полузащитником

Кирилл Матвеев покинул ФК «Кудровка»

08 января 2026, 10:31 |
345
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ неожиданно попрощался с полузащитником
ФК Кудровка.

ФК Кудровка официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Кириллом Матвеевым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Желаем молодому игроку успехов в дальнейшей карьере 💪🏻», – говорится в сообщении.

По официальной информации, контракт с 23-летним полузащитником расторгнут по взаимному согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Кирилл провел 7 матчей за Кудровку. Кроме того, отличился голом в спарринге против луганской «Зари»

По теме:
ФОТО. Капитан клуба УПЛ стал отцом. Жена родила футболисту сына
Федецкий отреагировал на отставку Лупашко, заговорив о Маркевиче
ФОТО. В УАФ собрали и опубликовали крылатые фразы Лобановского
Кудровка Кирилл Матвеев расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Самая бедная страна в мире решила опозориться и сыграть со сборной россии
Футбол | 08 января 2026, 08:24 1
Самая бедная страна в мире решила опозориться и сыграть со сборной россии
Самая бедная страна в мире решила опозориться и сыграть со сборной россии

Сборная Сомали стремится провести матч с представителями страны 404

Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Футбол | 07 января 2026, 12:00 1
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле
Лучший вратарь украинской Премьер-лиги теперь зажигает в Израиле

Бывший вратарь «Александрии» и молодежной сборной Украины дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua

Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Биатлон | 07.01.2026, 13:09
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Внесены изменения в расписание 4-го этапа Кубка мира: известна причина
Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
Теннис | 08.01.2026, 03:39
Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
Снигур в Канберре выбила первую сеяную и впервые вышла в полуфинал WTA 125
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Футбол | 07.01.2026, 14:46
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
«Тут без вопросов». Леннокс Льюис назвал победителя боя Усик – Уайлдер
07.01.2026, 03:42
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
07.01.2026, 06:02 3
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
06.01.2026, 17:04 1
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем