Украинский тренер дал совет Энрике. Это касается критики Забарного
Владимир Езерский поддержал украинского защитника
Украинский тренер Владимир Езерский объяснил, как главный тренер ПСЖ Луис Энрике должен реагировать на критику Ильи Забарного. Специалист уверен в психологической устойчивости украинца.
– Когда пресса начинает кампанию критики, то что лучше в такой ситуации сделать Луису Энрике? Дать Илье отдохнуть эмоционально, публично защитить или делать вид, что все нормально и продолжать ставить в состав?
– Мы видим ситуацию только поверхностно, во время трансляции матча. А главный тренер и его штаб видят, как игрок работает, как он относится к тренировочному процессу, кто лучше готов здесь и сейчас. Эксперты могут многое считать, но Луис Энрике – топовый специалист, лучший тренер года и действующий победитель Лиги чемпионов, он лучше знает Илью и внутреннюю среду команды.
Конечно, многое зависит от тренера, чтобы игрок как можно быстрее прошел адаптацию и улучшил свои действия. Но я уверен в психологической устойчивости Забарного, – сказал Езерский.
