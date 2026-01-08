Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер дал совет Энрике. Это касается критики Забарного
Франция
08 января 2026, 11:06 |
594
0

Украинский тренер дал совет Энрике. Это касается критики Забарного

Владимир Езерский поддержал украинского защитника

08 января 2026, 11:06 |
594
0
Украинский тренер дал совет Энрике. Это касается критики Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский тренер Владимир Езерский объяснил, как главный тренер ПСЖ Луис Энрике должен реагировать на критику Ильи Забарного. Специалист уверен в психологической устойчивости украинца.

– Когда пресса начинает кампанию критики, то что лучше в такой ситуации сделать Луису Энрике? Дать Илье отдохнуть эмоционально, публично защитить или делать вид, что все нормально и продолжать ставить в состав?

– Мы видим ситуацию только поверхностно, во время трансляции матча. А главный тренер и его штаб видят, как игрок работает, как он относится к тренировочному процессу, кто лучше готов здесь и сейчас. Эксперты могут многое считать, но Луис Энрике – топовый специалист, лучший тренер года и действующий победитель Лиги чемпионов, он лучше знает Илью и внутреннюю среду команды.

Конечно, многое зависит от тренера, чтобы игрок как можно быстрее прошел адаптацию и улучшил свои действия. Но я уверен в психологической устойчивости Забарного, – сказал Езерский.

По теме:
Езерский объяснил, почему Забарного критикуют во Франции: «Сейчас Илья...»
ПСЖ – Марсель. Суперкубок Франции. Смотреть онлайн LIVE
Холанд первым из игроков топ-5 лиг забил 20 голов в сезоне 2025/26
Владимир Езерский Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Луис Энрике ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Бокс | 08 января 2026, 05:05 44
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
Футбол | 07 января 2026, 18:27 51
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником

Денис Попов подписал новый контракт с киевским клубом

Трансфер за деньги. Киевский клуб УПЛ подписал хавбека из Первой лиги
Футбол | 08.01.2026, 11:22
Трансфер за деньги. Киевский клуб УПЛ подписал хавбека из Первой лиги
Трансфер за деньги. Киевский клуб УПЛ подписал хавбека из Первой лиги
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Футбол | 07.01.2026, 14:46
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
Энрике покинет ПСЖ в конце сезона. Испанец нашел себе новый клуб
ФОТО. Клуб НХЛ провел церемонию в честь наследия Украины в Канаде
Хоккей | 08.01.2026, 04:22
ФОТО. Клуб НХЛ провел церемонию в честь наследия Украины в Канаде
ФОТО. Клуб НХЛ провел церемонию в честь наследия Украины в Канаде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
Тайсон Фьюри согласился на бой с чемпионом мира, от которого отказался Усик
07.01.2026, 02:02 2
Бокс
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Я планирую важный бой. Усик, извини...»
07.01.2026, 04:32
Бокс
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
Три футболиста Динамо будут выступать за другой клуб из УПЛ
07.01.2026, 21:20
Футбол
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 5
Футбол
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
Джошуа принял важное решение о своей карьере после трагедии в Нигерии
06.01.2026, 13:37 1
Бокс
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем