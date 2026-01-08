Украинский тренер дал совет Энрике. Это касается критики Забарного

Украинский тренер Владимир Езерский объяснил, как главный тренер ПСЖ Луис Энрике должен реагировать на критику Ильи Забарного. Специалист уверен в психологической устойчивости украинца.

– Когда пресса начинает кампанию критики, то что лучше в такой ситуации сделать Луису Энрике? Дать Илье отдохнуть эмоционально, публично защитить или делать вид, что все нормально и продолжать ставить в состав?

– Мы видим ситуацию только поверхностно, во время трансляции матча. А главный тренер и его штаб видят, как игрок работает, как он относится к тренировочному процессу, кто лучше готов здесь и сейчас. Эксперты могут многое считать, но Луис Энрике – топовый специалист, лучший тренер года и действующий победитель Лиги чемпионов, он лучше знает Илью и внутреннюю среду команды.

Конечно, многое зависит от тренера, чтобы игрок как можно быстрее прошел адаптацию и улучшил свои действия. Но я уверен в психологической устойчивости Забарного, – сказал Езерский.