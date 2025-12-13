Аутсайдер-дебютант УПЛ проведет массовую чистку состава

Полтава со следующей недели (15 декабря) начнет массовую чистку состава.

По информации Sport.ua, команду покинет ряд футболистов. Конкретные имена и фамилии пока что остаются неизвестными.

Усилением и закрытием проблемных позиций руководство будет заниматься во время зимнего перерыва.

Полтава проводит дебютный сезон в УПЛ. В таблице чемпионата Украины подопечные Павла Матвийченко занимают последнее, 16-е место с девятью очками.

14 декабря Полтава проведет поединок 17-го тура УПЛ против Руха. Встреча начнется в 13:00 по Киеву на стадионе «Зирка» в городе Кропевницкий.

