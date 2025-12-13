Аутсайдер-дебютант УПЛ проведет массовую чистку состава
Со следующей недели Полтаву начнут покидать футболисты
Полтава со следующей недели (15 декабря) начнет массовую чистку состава.
По информации Sport.ua, команду покинет ряд футболистов. Конкретные имена и фамилии пока что остаются неизвестными.
Усилением и закрытием проблемных позиций руководство будет заниматься во время зимнего перерыва.
Полтава проводит дебютный сезон в УПЛ. В таблице чемпионата Украины подопечные Павла Матвийченко занимают последнее, 16-е место с девятью очками.
14 декабря Полтава проведет поединок 17-го тура УПЛ против Руха. Встреча начнется в 13:00 по Киеву на стадионе «Зирка» в городе Кропевницкий.
Таблица УПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|16
|11
|2
|3
|20 - 8
|21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ
|35
|2
|Шахтер Донецк
|15
|9
|5
|1
|37 - 12
|14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев
|32
|3
|Полесье
|16
|9
|3
|4
|26 - 11
|21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|30
|4
|Кривбасс
|16
|7
|5
|4
|28 - 24
|21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс
|26
|5
|Колос Ковалевка
|16
|6
|7
|3
|17 - 13
|21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка
|25
|6
|Металлист 1925
|15
|6
|6
|3
|18 - 12
|21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925
|24
|7
|Динамо Киев
|15
|6
|5
|4
|32 - 21
|14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев
|23
|8
|Заря
|16
|6
|5
|5
|19 - 18
|21.02.26 18:00 Кудровка - Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря
|23
|9
|Карпаты Львов
|16
|4
|7
|5
|20 - 21
|21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс
|19
|10
|Верес
|14
|4
|6
|4
|13 - 14
|14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря
|18
|11
|Оболонь
|16
|4
|5
|7
|12 - 27
|21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь
|17
|12
|Рух Львов
|15
|5
|1
|9
|13 - 22
|14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов
|16
|13
|Кудровка
|16
|4
|3
|9
|19 - 30
|21.02.26 18:00 Кудровка - Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка
|15
|14
|Эпицентр
|15
|4
|2
|9
|18 - 22
|14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес
|14
|15
|Александрия
|16
|2
|5
|9
|14 - 28
|21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье
|11
|16
|Полтава
|15
|2
|3
|10
|13 - 36
|14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава
|9
