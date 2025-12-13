Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аутсайдер-дебютант УПЛ проведет массовую чистку состава
Украина. Премьер лига
13 декабря 2025, 22:35 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:41
706
0

Аутсайдер-дебютант УПЛ проведет массовую чистку состава

Со следующей недели Полтаву начнут покидать футболисты

13 декабря 2025, 22:35 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:41
706
0
Аутсайдер-дебютант УПЛ проведет массовую чистку состава
СК Полтава

Полтава со следующей недели (15 декабря) начнет массовую чистку состава.

По информации Sport.ua, команду покинет ряд футболистов. Конкретные имена и фамилии пока что остаются неизвестными.

Усилением и закрытием проблемных позиций руководство будет заниматься во время зимнего перерыва.

Полтава проводит дебютный сезон в УПЛ. В таблице чемпионата Украины подопечные Павла Матвийченко занимают последнее, 16-е место с девятью очками.

14 декабря Полтава проведет поединок 17-го тура УПЛ против Руха. Встреча начнется в 13:00 по Киеву на стадионе «Зирка» в городе Кропевницкий.

Таблица УПЛ 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 16 11 2 3 20 - 8 21.02.26 18:00 Эпицентр - ЛНЗ13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря06.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ 35
2 Шахтер Донецк 15 9 5 1 37 - 12 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 32
3 Полесье 16 9 3 4 26 - 11 21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Полесье 2:0 Заря23.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 30
4 Кривбасс 16 7 5 4 28 - 24 21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия01.12.25 Шахтер Донецк 2:2 Кривбасс23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 26
5 Колос Ковалевка 16 6 7 3 17 - 13 21.02.26 18:00 Колос Ковалевка - Полесье13.12.25 Кривбасс 1:1 Колос Ковалевка06.12.25 Колос Ковалевка 0:0 Шахтер Донецк28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 25
6 Металлист 1925 15 6 6 3 18 - 12 21.02.26 18:00 Металлист 1925 - Кривбасс12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192530.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192522.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 1925 24
7 Динамо Киев 15 6 5 4 32 - 21 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава22.11.25 Колос Ковалевка 2:1 Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев 23
8 Заря 16 6 5 5 19 - 18 21.02.26 18:00 Кудровка - Заря13.12.25 ЛНЗ 2:0 Заря05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов30.11.25 Полесье 2:0 Заря24.11.25 Заря 2:2 Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря 23
9 Карпаты Львов 16 4 7 5 20 - 21 21.02.26 18:00 Шахтер Донецк - Карпаты Львов13.12.25 Полесье 3:2 Карпаты Львов05.12.25 Заря 1:0 Карпаты Львов29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов22.11.25 Карпаты Львов 1:2 Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс 19
10 Верес 14 4 6 4 13 - 14 14.12.25 15:30 Динамо Киев - Верес29.11.25 Верес 0:0 Карпаты Львов23.11.25 Кривбасс 2:2 Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря 18
11 Оболонь 16 4 5 7 12 - 27 21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Оболонь 1:3 Металлист 192506.12.25 ЛНЗ 3:0 Оболонь28.11.25 Оболонь 0:0 Колос Ковалевка22.11.25 Оболонь 0:6 Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь 17
12 Рух Львов 15 5 1 9 13 - 22 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов07.12.25 Рух Львов 1:0 Полесье30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов 16
13 Кудровка 16 4 3 9 19 - 30 21.02.26 18:00 Кудровка - Заря12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка06.12.25 Кудровка 1:2 Динамо Киев29.11.25 ЛНЗ 1:0 Кудровка23.11.25 Рух Львов 4:2 Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка 15
14 Эпицентр 15 4 2 9 18 - 22 14.12.25 18:00 Шахтер Донецк - Эпицентр08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр30.11.25 Эпицентр 0:0 Металлист 192523.11.25 Полесье 0:0 Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес 14
15 Александрия 16 2 5 9 14 - 28 21.02.26 18:00 Александрия - Оболонь12.12.25 Александрия 1:1 Кудровка07.12.25 Кривбасс 3:0 Александрия30.11.25 Александрия 0:1 Рух Львов24.11.25 Заря 2:2 Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье 11
16 Полтава 15 2 3 10 13 - 36 14.12.25 13:00 Полтава - Рух Львов08.12.25 Полтава 0:3 Эпицентр01.12.25 Динамо Киев 1:2 Полтава21.11.25 Полтава 0:2 ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава 9
Полная таблица

По теме:
Динамо – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Полтава – Рух. Текстовая трансляция матча
Стало известно, кто еще может покинуть ЛНЗ этой зимой
Павел Матвийченко Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13 декабря 2025, 22:24 0
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо

«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2

САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13 декабря 2025, 09:27 6
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»

Йожеф Сабо заявил, что Сергею Реброву следует вызвать Михаила Мудрика в расположение «сине-желтых»

В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Бокс | 13.12.2025, 09:12
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
В команде Усика категорически отказались от безумного боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Бокс | 13.12.2025, 06:22
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
Футбол | 13.12.2025, 15:00
Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
Обмен голами в борьбе за еврокубки. Кривбасс и Колос поделили очки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
13.12.2025, 07:02 2
Бокс
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 16
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
ВИДЕО. Вот что сделали игроки Динамо после досадного поражения от фиалок
12.12.2025, 08:26 2
Футбол
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 11
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем