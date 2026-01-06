У Лунина могут быть проблемы. Реал дал четкий сигнал украинцу

Мадридский «Реал» дал четкий сигнал украинскому вратарю Андрею Лунину относительно его конкурента Франка Гонсалеса, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, руководство королевского клуба все больше и больше верит в 20-летнего футболиста. Таким образом, в ближайшее время он может занять место Лунина в первой команде.

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может перейти в «Милан».