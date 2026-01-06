Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Лунина могут быть проблемы. Реал дал четкий сигнал украинцу
Испания
06 января 2026, 22:49 |
790
3

У Лунина могут быть проблемы. Реал дал четкий сигнал украинцу

Королевский клуб все больше верит во Франа Гонсалеса

06 января 2026, 22:49 |
790
3 Comments
У Лунина могут быть проблемы. Реал дал четкий сигнал украинцу
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» дал четкий сигнал украинскому вратарю Андрею Лунину относительно его конкурента Франка Гонсалеса, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, руководство королевского клуба все больше и больше верит в 20-летнего футболиста. Таким образом, в ближайшее время он может занять место Лунина в первой команде.

Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может перейти в «Милан».

По теме:
Тони Кроос назвал игрока, которого Реалу нужно подписать
Артем Довбик совершил 50 результативных действий в топ-5 европейских лигах
Демченко с нетерпением ждет встречи с Вернидубом на футбольном поле
Фран Гонсалес Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Футбол | 06 января 2026, 21:02 4
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы
Сыграет ли Зинченко? Вест Хэм и Ноттингем Форест назвали стартовые составы

6 января в 22:00 состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги

Коринтианс вернулся к прежнему предложению в торгах с Шахтером по Майкону
Футбол | 06 января 2026, 23:13 0
Коринтианс вернулся к прежнему предложению в торгах с Шахтером по Майкону
Коринтианс вернулся к прежнему предложению в торгах с Шахтером по Майкону

Ранее «тимау» были фаворитами на подписание хавбека, но…

Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06.01.2026, 07:48
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Хоккей | 06.01.2026, 11:05
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Бокс | 06.01.2026, 07:24
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
У Луніна проблеми з першого дня в Реалі. 
Ответить
+2
Winner21
Т.е. теперь Лунтику уже нет места и на лавке? Та Андрушка не сцыкун, он и пешком постоит 
Ответить
0
Roman
Опять Лунтик..
Ответить
0
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Я посмотрел на этот бой и отказался, потому что это жертва»
Мозес ИТАУМА: «Я посмотрел на этот бой и отказался, потому что это жертва»
05.01.2026, 06:02
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
Флорентино Перес принял решение: в Реал возвращается легендарный тренер
05.01.2026, 18:52
Футбол
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
Известна судьба Гармаша после того, как ТЦК мобилизовал его в армию
05.01.2026, 07:27 4
Футбол
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
ФОТО. Почти обнаженная. Украинская чемпионка ОИ подожгла сеть эротикой
04.01.2026, 18:55 6
Другие виды
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем