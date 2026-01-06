У Лунина могут быть проблемы. Реал дал четкий сигнал украинцу
Королевский клуб все больше верит во Франа Гонсалеса
Мадридский «Реал» дал четкий сигнал украинскому вратарю Андрею Лунину относительно его конкурента Франка Гонсалеса, сообщает издание Madrid-Barcelona.
По информации источника, руководство королевского клуба все больше и больше верит в 20-летнего футболиста. Таким образом, в ближайшее время он может занять место Лунина в первой команде.
Андрей Лунин в сезоне 2025/26 провел 2 поединка на клубном уровне, пропустив 5 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Андрей Лунин может перейти в «Милан».
