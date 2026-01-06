Топ-бомбардир УПЛ: «Они доказали мне, что здесь строится сильный проект»

Украинский полузащитник Егор Твердохлеб прокомментировал свой переход из криворожского «Кривбасса» в черкасскую ЛНЗ:

«Личных целей нет, ориентируюсь на командные, у меня такой подход и он раньше давал результат. Если работаешь на команду, то команда отблагодарит тебя.

Сейчас все мои мысли с ЛНЗ, о Европе будем думать тогда, когда я сделаю свое дело здесь и время покажет. Но как я и говорил ранее, амбиции играть в Европе остаются.

Разговор с руководством клуба стал решающим в моем решении перейти. Они доказали мне, что здесь строится сильный проект».