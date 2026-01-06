Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Камбэк за 45 минут. Определился последний участник 1/8 финала Кубка Испании
Кубок Испании
Гранада
06.01.2026 20:00 – FT 1 : 3
Райо Вальекано
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Испании
06 января 2026, 22:47 | Обновлено 06 января 2026, 23:25
111
0

Камбэк за 45 минут. Определился последний участник 1/8 финала Кубка Испании

«Гранада» за один тайм потеряла все в игре с «Райо Вальекано»

06 января 2026, 22:47 | Обновлено 06 января 2026, 23:25
111
0
Камбэк за 45 минут. Определился последний участник 1/8 финала Кубка Испании
ФК Райо Вальекано

6 января был сыгран последний матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором сошлись «Гранада» и «Райо Вальекано».

Поединок прошёл на арене «Эстадио Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.

Хозяева поля с первых минут обозначили свои намерения и открыли счет уже на 9-й минуте.

Первый тайм завершился в пользу «Гранады», однако во второй половине встречи зрители стали свидетелями камбэка гостей из Ла Лиги.

«Райо Вальекано» не просто спасся, а разгромил соперника за 45 минут. Хозяева пропустили три мяча и так и не смогли прийти в себя – 1:3.

Кубок Испании. 1/16 финала, 6 января

«Гранада» – «Райо Вальекано» – 1:3

Голы: Саэнс, 9 – Гарсия, 49, Диас, 74, Хуанхо, 90+2 (автогол)

Результаты всех матчей 1/16 финала Кубка Испании:

По теме:
Гранада – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Таблица Ла Лиги. Жирона поднялась из зоны вылета чемпионата Испании
Когда играют Барселона и Реал? Прогнозы на 18-й тур Ла Лиги 2025/26
Кубок Испании по футболу Гранада Райо Вальекано Альваро Гарсия Ривера
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 06 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в США

Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футбол | 06 января 2026, 07:48 4
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска

Витиньо из-за семейных обстоятельств пропустил первый тренировочный день в «Интернасьонале»

Тони Кроос назвал игрока, которого Реалу нужно подписать
Футбол | 06.01.2026, 23:06
Тони Кроос назвал игрока, которого Реалу нужно подписать
Тони Кроос назвал игрока, которого Реалу нужно подписать
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Футбол | 06.01.2026, 19:17
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
Решение принято. Забарный отправится играть в экзотическую страну
ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
Футбол | 06.01.2026, 20:38
ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
ВИДЕО. Первый гол после возвращения. Довбик забил в чемпионате Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 8
Футбол
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
В Ювентусе приняли решение по подписанию Довбика
05.01.2026, 15:26 4
Футбол
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
05.01.2026, 19:23
Бокс
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
Александр УСИК: «Уходи отсюда, ты слабый...»
05.01.2026, 04:02 2
Бокс
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
Молодежный ЧМ по хоккею. Определены финалисты и участники матча за бронзу
05.01.2026, 10:59 1
Хоккей
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем