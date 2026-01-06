Камбэк за 45 минут. Определился последний участник 1/8 финала Кубка Испании

6 января был сыгран последний матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором сошлись «Гранада» и «Райо Вальекано».

Поединок прошёл на арене «Эстадио Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.

Хозяева поля с первых минут обозначили свои намерения и открыли счет уже на 9-й минуте.

Первый тайм завершился в пользу «Гранады», однако во второй половине встречи зрители стали свидетелями камбэка гостей из Ла Лиги.

«Райо Вальекано» не просто спасся, а разгромил соперника за 45 минут. Хозяева пропустили три мяча и так и не смогли прийти в себя – 1:3.

Кубок Испании. 1/16 финала, 6 января

«Гранада» – «Райо Вальекано» – 1:3

Голы: Саэнс, 9 – Гарсия, 49, Диас, 74, Хуанхо, 90+2 (автогол)

⚡️ ¡¡¡FINAAAAL EN GRANADA!!!



¡Remontada con goles de Álvaro (49'), Pedro Díaz (74') y Juanjo (p.p. 90+1') para lograr el pase a octavos!



🤝 Mucha suerte @GranadaCF en lo que resta de temporada.#GranadaRayo #CopaDelRey pic.twitter.com/szYVFObO87 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 6, 2026

Результаты всех матчей 1/16 финала Кубка Испании: