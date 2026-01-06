Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Испании
Гранада
06.01.2026 20:00 - : -
Райо Вальекано
Прогноз
06 января 2026, 12:44 | Обновлено 06 января 2026, 12:45
Гранада – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании

Поединок состоится 6 января в 20:00 по Киеву

Гранада – Райо Вальекано. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

6 января, свою встречу в рамках 1/16 Кубка Испании проведут Гранада – Райо Вальекано.

Начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Гранада

Еще не так давно «насриды» играли в элите испанского футбола, а сейчас вынуждены бороться за выживание в Сегундо. Команда находится в зоне вылета, после 20 туров, отставание от спасительного 18 места составляет два очка.

В последнем туре Гранада уступила на выезде одному из лидеров Альмерии – 2:3, хотя смотрелись, как минимум не хуже соперника. У клуба уже образовалась серия из четырех матчей без победы, за этот период удалось набрать всего два очка. Кубок Испании, отличная возможность напомнить о себе, но команде сейчас сложно показать свой лучший футбол.

Райо Вальекано

«Великаны» неплохо смотрятся в этом сезоне, но далеко не всегда им удается добиться желаемого результата. Больше всего проблем у клуба в чемпионате, где команда занимает только 14 место, причем отрыв от зоны вылета составляет всего три очка.

В последнем туре Райо Вальекано упустил победу дома над Хетафе – 1:1, соперник сравнял счет на последней минуте основного времени. Таким образом, серия без побед в Ла Лиге продолжилась до восьми матчей.

Не лучшие результаты в чемпионате связаны и с тем, что команда увлеклась еврокубками, в Лиге конференций «великаны» финишировали пятыми на основном этапе, что позволило пробиться напрямую в 1/8 финала турнира.

Кубок Испании не должен быть приоритетным направлением, но без боя эти ребята точно не будут уступать. У футболистов есть самоотдача, характер, однако, на три турнира их явно не хватит.

Личные встречи

Последний раз команды встречались в сезоне 2023/24, тогда «великаны» выиграли обе встречи – 2:0 в гостях и 2:1 дома. Гранада не может обыграть соперника в последний 11 матчах.

Прогноз

Изначально букмекеры давали командам равные шансы на успех, однако, сейчас Райо Вальекано превратился в небольшого фаворита. Ожидаю сложного матча, несмотря на то, что клубы представляют разные дивизионы. Считаю здесь перспективной ставку на обмен забитыми мячами за 1,9.

Прогноз Sport.ua
Гранада
6 января 2026 -
20:00
Райо Вальекано
Обе забьют 1.90
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
