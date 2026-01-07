Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гранада – Райо Вальекано – 1:3. Курьезный автогол в Кубке. Видео голов
Кубок Испании
Гранада
06.01.2026 20:00 – FT 1 : 3
Райо Вальекано
Испания
07 января 2026, 05:53 | Обновлено 07 января 2026, 07:04
29
0

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании

ФК Райо Вальекано

Райо Вальекано обыграл Гранаду на выезде и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

Матч 1/16 финала прошел 6 января на стадионе Нуэво Лос Карменес и завершился победой гостей со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Окончательный результат был зафиксирован в компенсированное время, когда Хуанхо срезал мяч в свои ворота.

Райо Вальекано имел преимущество, что и принесло команде заслуженный выход в 1/8 финала.

Кубок Испании. 1/16 финала, 6 января 2026

Гранада – Райо Вальекано – 1:3

Голы: Пабло Саэнс., 9 – Альваро Гарсия, 49, Педро Диас, 74, Хуанхо, 90+2 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Райо Вальекано.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Педро Диас (Райо Вальекано).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Гарсия (Райо Вальекано).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Pablo Saenz (Гранада).
