Райо Вальекано обыграл Гранаду на выезде и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.

Матч 1/16 финала прошел 6 января на стадионе Нуэво Лос Карменес и завершился победой гостей со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Окончательный результат был зафиксирован в компенсированное время, когда Хуанхо срезал мяч в свои ворота.

Райо Вальекано имел преимущество, что и принесло команде заслуженный выход в 1/8 финала.

Кубок Испании. 1/16 финала, 6 января 2026

Гранада – Райо Вальекано – 1:3

Голы: Пабло Саэнс., 9 – Альваро Гарсия, 49, Педро Диас, 74, Хуанхо, 90+2 (автогол)

Видео голов и обзор матча