Гранада – Райо Вальекано – 1:3. Курьезный автогол в Кубке. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Кубка Испании
Райо Вальекано обыграл Гранаду на выезде и вышел в 1/8 финала Кубка Испании.
Матч 1/16 финала прошел 6 января на стадионе Нуэво Лос Карменес и завершился победой гостей со счетом 3:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Окончательный результат был зафиксирован в компенсированное время, когда Хуанхо срезал мяч в свои ворота.
Райо Вальекано имел преимущество, что и принесло команде заслуженный выход в 1/8 финала.
Кубок Испании. 1/16 финала, 6 января 2026
Гранада – Райо Вальекано – 1:3
Голы: Пабло Саэнс., 9 – Альваро Гарсия, 49, Педро Диас, 74, Хуанхо, 90+2 (автогол)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинскому вингеру исполнилось 25 лет
Функционер – об уходе Аморима из «МЮ»