Италия
06 января 2026, 22:41 | Обновлено 06 января 2026, 23:14
В Роме впервые прокомментировали травму Довбика

Об украинском нападающем высказался Эван Фергюсон

06 января 2026, 22:41 | Обновлено 06 января 2026, 23:14
В Роме впервые прокомментировали травму Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик и Эван Фергюсон

Ирландский нападающий римской «Ромы» Эван Фергюсон после игры с «Лечче» высказался о украинском форварде Артеме Довбике:

– Насколько сильно ты хотел снова забить? Как ты переживал засуху в голевом плане?

– Я рад выездной победе, самое главное – это три очка. Теперь мы перезагружаемся и готовимся к следующему матчу.

– Ты знаешь, какую травму получил Довбик? Какие у вас отношения?

– Мы много общаемся и стараемся помогать друг другу, у нас хорошие отношения, несмотря на то, что мы играем на одной позиции. Кроме того, мы даем друг другу много советов. Травма? Он недавно вернулся, я не знаю, та же ли это травма, что и раньше. Посмотрим на следующий матч.

«Рома» одолела «Лечче» со счетом 2:0. Голам отличились Фергюсон и Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини принял резонансное решение после матча, в котором Довбик забил гол.

