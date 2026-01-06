ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с игроком, который только вернулся из аренды

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 16:59 | Обновлено 06 января 2026, 17:03
Олег Ильин покинул расположение ковалевцев

ФК Колос. Олег Ильин

Ковалевский «Колос» официально объявил о завершении сотрудничества с 28-летним полузащитником Олегом Ильиным.

Срок действия контракта футболиста подошел к концу, при этом стороны решили не продлевать соглашение.

«Наш клуб искренне благодарит Олега за все, что он сделал для ковалевской команды, и желает ему всего наилучшего в дальнейшей игровой карьере», – написала пресс-служба.

Первую часть текущего сезона Олег провел в столичном клубе «Оболонь», который покинул в этот же день по завершении аренды.

В «Колос» полузащитник присоединился летом 2018 года, перейдя из «Днепра». На счету Ильина в составе ковалевцев – 169 матчей, 15 голов и 17 результативных передач.

Олег Ильин Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
