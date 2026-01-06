ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ попрощался сразу с тремя футболистами
«Оболонь» покинули Олег Ильин, Евгений Пасич и Виталий Чеботарев
Киевская «Оболонь» попрощалась сразу с тремя футболистами. Об этом сообщает пресс-служба клуба Украинской Премьер-лиги.
Расположение пивоваров покинули следующие игроки: полузащитник Олег Ильин (11 матчей, две голевые передачи), Евгений Пасич (восемь матчей, один ассист), Виталий Чеботарев (матчей в текущем сезоне не провел).
«Мы искренне благодарим каждого из игроков за профессионализм, самоотдачу и вклад в развитие команды. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых вызовов и побед. Спасибо за совместный путь!», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось о том, что «Оболонь» отказалась от иностранных футболистов.
