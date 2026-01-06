Клуб Украинской Премьер-лиги полностью отказался от иностранных футболистов

Киевская «Оболонь» решила не менять свою политику и полностью отказаться от услуг иностранных футболистов. Такое решение было принято президентом Александром Слободяном.

«Этой зимой киевский клуб как никогда был близок к моменту приглашения иностранцев, на радаре селекции находились несколько игроков, в частности, защитник из Грузии и африканцы.

Однако руководство в лице президента продолжает делать ставку на своих воспитанников и украинских футболистов, не имеющих должной практики в других командах», – сообщил источник.

После 16 туров подопечные Александра Антоненко набрали 17 баллов и разместились на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. На данный момент в пассиве «пивоваров» серия из четырех матчей без побед – одна ничья и три поражения.