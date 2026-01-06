Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Украинской Премьер-лиги полностью отказался от иностранных футболистов
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 12:57 |
383
0

Клуб Украинской Премьер-лиги полностью отказался от иностранных футболистов

«Оболонь» продолжает делать ставку на своих воспитанников и игроков с украинским паспортом

ФК Оболонь Киев

Киевская «Оболонь» решила не менять свою политику и полностью отказаться от услуг иностранных футболистов. Такое решение было принято президентом Александром Слободяном.

«Этой зимой киевский клуб как никогда был близок к моменту приглашения иностранцев, на радаре селекции находились несколько игроков, в частности, защитник из Грузии и африканцы.

Однако руководство в лице президента продолжает делать ставку на своих воспитанников и украинских футболистов, не имеющих должной практики в других командах», – сообщил источник.

После 16 туров подопечные Александра Антоненко набрали 17 баллов и разместились на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. На данный момент в пассиве «пивоваров» серия из четырех матчей без побед – одна ничья и три поражения.

По теме:
Экс-игрок Днепра покинул тренерский штаб одесской команды
Динамо обратилось к игроку сборной Украины: «Новых побед и трофеев»
Оболонь настроена усилиться лидером клуба Первой лиги
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Александр Слободян
Николай Тытюк Источник: Telegram
