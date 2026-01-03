Будут потери. Оболонь вернется после отпуска не в полном составе
Киевский клуб покинут полузащитник Олег Ильин и фланговый защитник Евгений Пасич
Киевская «Оболонь» вернется из отпуска и возобновит тренировочный процес, однако потеряет двоих футболистов. Об этом сообщил ТаТоТаке.
«Пивовары» соберутся 8 января – на этот день назначен традиционный медосмотр для игроков. После недельного сбора, команда Александра Антоненко отправится в Турцию, где с 18 января будет готовиться к возобновлению матчей Премьер-лиги.
По информации источника, «Оболонь» начнет сборы без полузащитника Олега Ильина, который продолжит карьеру в составе лидера Первой лиги – черновицкой «Буковины».
Кроме того, киевский клуб покинет фланговый защитник Евгений Пасич – его аренда истекла 31 декабря 2025-го года и «Оболонь» решила не продлевать соглашение с харьковским клубом.
Подопечные Антоненко набрали 17 баллов и разместились на 12-й позиции в турнирной таблице. Ранее Sport.ua сообщал о переходе Ильина в «Буковину».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джонсон перешел в Кристал Пэлас
Испанский гранд отказался от египетского вингера из-за больших финансовых трат