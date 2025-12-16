Буковина подписала игрока из УПЛ и топ-бомбардира. Известны зарплаты

Лидер Первой лиги Украины Буковина оформил первые зимние подписания.

По информации Sport.ua, к команде из города Черновцы присоединились Олег Ильин и Максим Войтиховский.

Ильин – 28-летний хавбек, который покинул Оболонь из УПЛ. В сезоне 2025/26 отыграл 10 матчей и отдал один ассист.

Войтиховский – 26-летний форвард, ранее покинувший Агробизнес из Первой лиги. Максим в этой кампании второго по силе дивизиона страны отыграл 18 матчей и забил 11 голов.

Войтиховский делит первое место в списке бомбардиров Первой лиги с Виталием Фарасеенко из Ингульца. Ранее Sport.ua сообщал об интерес команд УПЛ к Фарасеенко.

Зарплата Ильина и Войтиховского в Буковине будет составлять $4000–5000 в месяц. Также Олег и Максим получили бонус в размере 10 000 – 30 000 тысяч долларов.

Буковина в таблице Первой лиги Украины занимает первое место с 48 очками.

Читайте также: Лучшим бомбардиром Первой лиги Украины интересуются команды УПЛ

Таблица Первой лиги Украины