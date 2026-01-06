ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера
Лиам Росеньор подписал контракт до 2032 года
ФК «Челси» объявил на официальных страницах клуба о назначении новым главным тренером команды Лиама Росеньйора.
41-летний английский наставник подписал контракт с «синими» до 2032 года.
Росеньйор перешел в «Челси» после работы в «Страсбурге», где в своем первом сезоне впервые за 19 лет вывел французский клуб в еврокубки.
В Англии Лиам имеет опыт работы с «Халл Сити» и «Дерби Каунти».
Дебютировать во главе «Челси» Росеньйор сможет уже в среду, 7 января, в выездном матче 21-го тура АПЛ с «Фулхэмом».
После 20 туров «синие» имеют 31 очко и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026
Welcome to Chelsea, Liam! 🔵
