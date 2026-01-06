ОФИЦИАЛЬНО. Челси назначил нового главного тренера

ФК «Челси» объявил на официальных страницах клуба о назначении новым главным тренером команды Лиама Росеньйора.

41-летний английский наставник подписал контракт с «синими» до 2032 года.

Росеньйор перешел в «Челси» после работы в «Страсбурге», где в своем первом сезоне впервые за 19 лет вывел французский клуб в еврокубки.

В Англии Лиам имеет опыт работы с «Халл Сити» и «Дерби Каунти».

Дебютировать во главе «Челси» Росеньйор сможет уже в среду, 7 января, в выездном матче 21-го тура АПЛ с «Фулхэмом».

После 20 туров «синие» имеют 31 очко и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.