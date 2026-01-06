Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
06 января 2026, 12:57 | Обновлено 06 января 2026, 12:59
Анонс 18 тура итальянской Серии А: Фиорентина рвется наверх!

«Фиалки» на выезде сыграют с «Лацио»

Очередной тур итальянской Серии А был переполнен счетом 1:1, победами лидеров и «Фиорентины». «Фиалки» снова победили и уже сравнялись со всеми аутсайдерами – благо еще и конкуренты не победили, потому со дна можно выбираться и команда уже усиленно над этим работает. На вершине все та же тройка, которая скорее всего таковой и останется, ведь в 19-м туре им достались аутсайдеры. Еще один бонус для «Фиорентины», способной догнать «Дженоа». Красивая история только начинается, потому следить за представителями зоны вылета особенно интересно. 19-й тур пройдет за 3 дня: стартуют 6-го января, а 8-го состоятся оставшиеся 2 игры.

6.01. 16:00. «Пиза» – «Комо». Победа «Комо» за 1.77

На «Арене Гарибальди» состоится первый матч 19-го тура в 16:00. Судить будет Лука Паиретто.

«Пиза» упустила свой шанс отыграть удачно против еще одного аутсайдера «Дженоа», но не воспользовалась им и если бы раньше ничья была бы неплохим результатом, сейчас он уже неуспешный. Из-за того, что пизанцы за 18 туров добыли всего 1 победу, они теперь на 20-м месте. Еще на это повлияла и неудачная игра в нападении: только «Лечче» и «Парма» забили меньше. Впереди не самые простые соперники, потому придется поднапрячься, чтобы хотя бы сильно не отстать от конкурентов, не говоря уже о каком-то повышении по турнирной таблице. В 19-м туре не выйдут на поле: Акинсанмиро, Куадрадо, Стенгс, Вурал и вряд ли Альбиоль.

У «Комо» тоже уже долго отсутствуют: Аддаи, Диао, Голданига и Мората, потому без них научились обходиться. Во всяком случае команда побеждает, набирает очки и не покидает зону еврокубков. Сейчас «Комо» на 6-м месте, забили 23 и пропустили только 12 голов – одна из лучших линий защиты на данный момент. Хорошо балансирует состав Сеск Фабрегас, который доверяет опытным Диего Карлосу, Марку-Оливеру Кемпфу и Мергиму Воеводе, выдавая немало минут и Алексу Валье с Рамоном Хакобо. Хесус Родригес отдал 4 ассиста, у Нико Паса 6+6, а Перроне оформил 1+3 – всем не больше 22 и это хорошая перспектива для команды, если их конечно же не раскупят. По Пасу «Реал» пока притих, хотя Хаби Алонсо требует игрока прямо сейчас.

Последняя встреча «Комо» и «Пизы» состоялась в Серии В, 16 марта 2024-го. С тех пор многое поменялось, в том числе и составы. «Комо» в этом сезоне 9 раз забивал первым и в 19-м туре это тоже возможно: кэф 1.52. На победу подопечных Сеска Фабрегаса 1.77, как и на ТМ2.5.

6.01. 19:00. «Лечче» – «Рома». Тотал меньше 2.5 за 1.58

Стадион «Виа дель Маре» ждет гостей в 16:00 6 декабря. За порядок отвечает Хуан Лука Сакки и его команда.

Неплохая игра «Лечче» в последних 5 матчах не позволила опуститься вниз по турнирной таблице: 2 победы при двух поражениях и неожиданная ничья с «Ювентусом» – пока команда на 16-м месте и имеет 5 очков преимущества над 18-й позицией. Маловато, да и нападение одно из худших в лиге. 12 забитых голов (0.71 в среднем) при 23 пропущенных (1.35 за матч) не дают повода для радости. Весьма интересно, что аж 6 игр отыграли на 0 и это 35% клиншитов от общего числа матчей при 32% в среднем по чемпионату. В общем, вроде бы и проблески есть, но после хороших игр всегда следуют крайне неудачные. В лазарете: Бериша, Пьерре, Рафия, Соттиль и Тете Моренте, а Кулибали все еще в сборной.

У «Ромы» проблем с составом гораздо побольше. Не сыграют в 19-м туре: Бэйли, Бальданзи, Бове, Эль-Айнауи, Н’Дика, Пеллегрини. Усугубили ситуацию и Манчини с Эрмосо, которые перебрали желтых и дисквалифицированы. В последний раз «Рома» играла вничью в официальных матчах аж 13 апреля 2025-го, в прошлом сезоне: 30 матчей подряд дружить не желают ни с кем! Весьма интересная серия, которая все же может прерваться в любой момент. Против «Аталанты» были близки, но не смогли реализовать свои моменты и отдали победу. Гасперини продолжает эксперименты с составом, все никак не желает доверить основу Артему Довбику, который уже объявил о желании уйти и скорее всего трансфер неизбежен. Сделали ставку на Фергюсона, ну и пусть, может Довбику будет лучше в другой команде.

«Рома» считается фаворитом и ее победу можно забрать за 1.8. В «Лечче» никто не верит (5), а ничья и дальше считается уже эксклюзивом для римлян (3.5). много голов вряд ли стоит ждать, потому как встречаются одна из худших атак и лучших защит лиги – ТМ2.5 за 1.58 неплохой вариант.

6.01. 21:45. «Сассуоло» – «Ювентус». Тотал больше 2.5 за 1.96

Матч состоится в 21:45 на «Мапей – Читта дель Триколоре», 6 января. Рассудит команды Лука Цуфферли.

В отличии от «Ромы», «Сассуоло» вполне не против играть вничью и за последние 4 игры их было 3 при 1 поражении. Соперники у команды не самые простые, а последние неудачи отодвинули «Нероверди» на 10-е место. Еще несколько туров назад были мысли о еврокубках, а сейчас об этом особо говорит нет охоты, ведь есть проблемы с составом, а нестабильность и потеря очков с аутсайдерами перечеркивает все амбиции. Фабио Гроссо ждет восстановление Берарди, Вольпато и Романьи, хотя и Кулибали помог бы. Пока их нету, стараютя: Пинамонти, Лорьенте, Коне, Торстведт. Симпатичный состав, способный на большее. Пропускают много и только 22% отстояли на 0, а это лишь 3 игры. Всего пропущенных 22 и это много.

«Ювентус» тоже в нынешнем сезоне пропускает немало (16 голов) и для них это достаточно много. Правда фирменная защита уже давно изменилась вместе с составом и тренерами, потому не стоит привязывать анти-футбол и защитную манеру игры к туринцам. Даже кличка «Старая синьора» уже лишь дань истории, ведь состав омолодили и еще желают подписать талантов на каждую из позиций. Немного удивили туринцы ничьей с «Лечче», но в нападении сыграли ниже своих возможностей: Дэвид не забил пенальти, а из 6 голевых моментов и уймы ударов по воротам реализовали только 1. Если «Лечче» такое и прощает, другие команды могут и наказать. «Сассуоло» особенно, ведь если против середняков им играть скучно, то сильные противники всегда вызывают интерес. Все еще травмированы: Ругани, Милик и Влахович. Последний и вовсе может покинуть команду и вроде бы уже все смирились с этим.

«Ювентус» фаворит в матче и можно поставить на их победу с кэфом 1.72. Неплохой вариант, но больше верится в ТБ2.5 за 1.96 – голы будут.

7.01. 19:30. «Болонья» – «Аталанта». Обе забьют Да за 1.77

Матч состоится 7 января на «Ренато Даль’Ара». Судить будет Марко ди Белло.

«Болонья» продолжила свою неудачную серию и получила от «Интера» вендетту за проигрыш в Суперкубке Италии. «Красно-синие» растеряли свою магию, которая со старта принесла немало очков и место в топ-7. Пока команда вне зоны еврокубков, но до начала нового сезона еще список вакантных позиций может увеличиться. Главное – не опуститься еще ниже и уже пора прервать шестиматчевую серию без побед, чтобы собраться морально и дальше играть получше. Бернардески, Бонифаци и Скорупски в лазарете, но уже давненько, потому без них играть привыкли.

«Болонья» забила 25 и пропустила 17 – весьма неплохой результат. В хорошей форме Кастро, Орсолини, Одгор и Камбьяги. Из полузащитников стоит выделить Холма, Фройлера и Побегу. «Болонья» впереди по всем показателям сравнительно общих в чемпионате, кроме того что не так много забивает первой, пропуская чаще.

«Аталанта» практически в схожих кондициях с «Болоньей», правда последние результаты отличаются: «Богиня» преуспевает, а ее соперник по 19 туру наоборот. Статистика несколько хуже, ведь «Аталанта» забила всего 21, а пропустила 19. Все еще не может Рафаэле Палладино рассчитывать на Адемолу Лукмана, а Джанлука Скамакка после голевой серии выдал 3 ужасных матча и не получал оценку выше 6. В отсутствии нигерийца мог бы уверенно занять место в основе, но пока не получается. Также травмированы Белланова и Баккер, а вот Колашинац и Скалвини вроде бы уже залечили повреждения. В случае победы «Аталанта» обойдет «Болонью» и команда точно будет стремиться к этому.

Матч равный по именам, да и букмекер тоже считает, что явного фаворита здесь нету: на победу «Болоньи» 2.71, а «Аталанты» 2.62. Могут и на ничью (3.2) наиграть, но голы точно будут и выбор пал на «Обе забьют – да».

7.01. 19:30.«Наполи» – «Верона». Тотал больше 2.5 за 2.05

7 января в 19:30 Неаполь и «Стадион имени Диего Марадоны» будет ждать футбольных фанатов. Главный арбитр матча Маттео Маркетти.

Победная серия «Наполи» продолжается и команда дальше следует за чемпионством. Очень мешают назойливые миланские клубы, но неаполитанцы готовы к борьбе. В предыдущем туре «Наполи» уверенно разобрался с «Лацио» – вообще ничего не дали сделать сопернику, который даже удар по воротам не нанес: вся злость «Орлов» перешла в грубость и неспортивное поведение. До мордобоя не дошло, но было очень рядом и Марушича с Маццокки судья утихомирил только красными. 7 минут ранее вторую желтую получил Нослин за жесткий фол. Если потеря Маццокки не так серьезна, то Давид Нерес и Лоренцо Лукка успели стать полезными в последнее время. Вроде повреждения несерьезные, потому стоит ждать их появление на поле, а Хойлунд, Политано и Ланг подстрахуют. Также на месте Мактоминей и Гилмур, потому играть есть кому.

«Верона» после первых и пока единственных побед снова отправилась в мир неудач. Сразу два поражения со счетом 0:3 – это не лучшее завершение года и тем более, начать новый с крупного проигрыша тоже так себе перспектива. Куда хуже тот факт, что «Мастиффы» в этих матчах не просто проиграли, а вообще даже ничего не смогли сделать с соперником: 4 удара в створ, 0 голевых моментов, 0.5 по xG – это ли игра уровня Серии А? Пока «Верона» в зоне аутсайдеров и если продолжит так играть, шансов остаться в вышке не будет вообще. Можно ли кого-то выделить в составе «Мастиффов»? К сожалению, от матча к матчу все играют только хуже и непонятно зачем Альберто Бертолини выпускает Гифта Орбана только со скамейки. Именно он мог бы парочку голов забить.

В этом матче интриги и сенсаций ждать не стоит. Можно забирать все, что в пользу «Наполи» и это должно действовать: П1 (1.4), ТБ2.5 (2.05) и Фора (-1.5) за 2.2. «Наполи» идут за тремя очками и меньше двух вряд ли забьют.

7.01. 21:45. «Лацио» – «Фиорентина». Тотал больше 2 за 1.66

«Стадио Олимпико» 7 января в 21:45 будет ждать от своих любимчиков победы. За порядок отвечает Симоне Соцца.

«Лацио» же надо оправдать доверие, ведь в последний раз команда радовала своих поклонников 4 декабря прошлого года в Кубке Италии, после чего из трех домашних матчей было 1 поражение и 2 ничьи. Далеко не тот результат, который хотелось бы видеть фанатам и 9-е место явно не их уровень. Маурицио Сарри может отправиться в банду к Мареске и Амориму, которых уволили недавно. Это уже не предположение – слухи вовсю отправляют синьора Маурицио на пенсию, хотя это лишь слухи. Вот трансфер Кастельяноса в «Вест Хэм» дело почти решенное. Ставку будут делать на Кансельери и Исаксена, а может еще кого-то подпишут.

У «Фиорентины» в лазарете Фаццини, Лэмпти и Джеко. Потеря не самая серьезная, потому как они не на первом плане, да еще и Манор Соломор присоединился, как помощь атаке. «Фиорентина» неожиданно не смогла переиграть «Парму» в конце года, но в новом уже реабилитировалась и добыла 3 очка в игре с «Кремонезе». Битва за выживание продолжается, хотя кондиции «Фиалок» уже получше, как и игра. Паоло Ваноли хитрит и перетасовывает состав, пока это помогает не всегда. Хотя выход Кина и подарил 3 очка в прошлом туре – Мойзе понадобилось 7 минут.

Интересный факт в пользу «Фиалок»: в последних личных встречах победили трижды, причем с одним и тем же счетом 2:1. Сейчас в БК такой результат идет за 12.0, но лучше не рисковать и забрать ТБ2 за 1.66.

7.01. 21:45. «Парма» – «Интер». Победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.0

Игра пройдет на «Эннио Тардини» 7 января в 21:45. Судить будет Андреа Коломбо и его команда.

«Парма» немного оторвалась от зоны вылета: есть 6 очков преимущества, но впереди сложный календарь, переполненный непростыми соперниками, хоть и будут игры с такими же середняками. Команда забила только 12 голов и пропустила 19 – в защите хоть неплохо играют, хотя кому от этого легче? На 19-й тур не заявлены: Бенедичак, Фриган, Ндиайе и Судзуки. Карлос Куэста уверен, что команда еще разыграется, ведь состав имеет немало молодых хороших игроков, способных на многое. Тот же Пеллегрино забил почти половину голов команды и смотрится весьма неплохо. Однако если «Парма» не соберется воедино, в одиночку добывать очки будет трудно любому игроку.

«Интер», как раз и напоминает ту самую дружественную банду, которая готова на все. Пусть Суперкубок не сумели выиграть, зато продолжают побеждать в Серии А и уверенно шагают на пути к чемпионству. Последнее поражение «Нерадзурри» датировано 23 октября прошлого года, когда «Интер» уступил в миланском дерби «Милану». Забили 38 голов, пропустили 15 – статистика очень хорошая, особенно нападение. От «Милана» оторвались на 10 голов, от «Наполи» на 12. В борьбе за чемпионство этот фактор будет важным, но надо еще конкурентов обыгрывать. Не сыграют: Бонни, Дармиан, Дамфрис, Ди Дженнаро. Французский нападающий бы точно пригодился, но его могут заменить Мартинес, Тюрам и раскрылся Франческо Эспозито. Традиционно в отличной форме Барелла, Зелиньски и Чалханоглу.

В победе «Интера» (1.37) никто не сомневается и совсем не зря. «Неррадзурри» в отличной форме, немало забивают и почти не дают ничего сделать сопернику. Можно даже Фору «Интера» (-1.5) забирать за 2.0 – неплохой коэффициент и вариант для ставки с хорошим коэффициентом.

7.01. 21:45. «Торино» – «Удинезе». Обе забьют – Нет за 1.8

Игра пройдет на «Олимпико» в Турине 7 января в 21:45. Главный судья Фабио Мареска.

«Торино» встретил Новый Год с победы, причем уверенной и красивой! На выезде переиграли «Верону» и закрепились на 11-й позиции. 23 набранных очка пока не позволяют о чем-то говорить конкретном, но есть возможность подняться в зону еврокубков (-7 очков), а упасть к аутсайдерам сложнее: +11 к 18 месту. У «Быков» все нормально», можно продолжать и дальше набирать очки, потому как календарь относительно неплохой и не самый сложный. Все еще недоступны: Илич, Масина, Педерсен, Савва, Схюрс. Атака по именам хороша, но Сапата так и не забивает с былой мощью, да и Нгонге неуспешен.

«Удинезе» за последние 5 матчей заполучил только одну победу и это очень плохой результат. «Зебры» уже 12-е и продолжают катиться вниз. 23 очка пока результат неплохой, но в «Удинезе» уже худшая защита в лиге, что наталкивает лишь на негатив. Это и не странно – 5 голов от «Фиорентины» давненько никто не пропускал! Против «Комо» гол не засчитали из-за VAR, но тот момент был чуть ли не единственным за всю игру, потому судью критиковать нечего, а стоит смотреть за собой и играть получше. Николо Дзаньоло в хорошей форме, а Кейнан Дэвис, как начал успешно забивать, так и забросил это дело, лишь изредка отличаясь голами. Проблемы есть и их надо решать.

Победа «Торино» в БК идет за 2.28, но более вероятной кажется ставка на «Обе забьют – нет» за 1.8.

8.01. 19:30. «Кремонезе» – «Кальяри». Обе забьют – Нет за 1.8

Первый матч 8 января пройдет на стадионе «Имени Джованни Дзини» в 19:30. Судить его будет Кевин Боначина.

«Кремонезе» продолжает падение, причем очень болезненное. Уже четвертая игра без побед и голов, опустились на дьявольское 13-е место и имеют такую статистику: 21 очко, 18 забили и 21 пропустили. А начинали ведь достаточно неплохо и радовали интересной игрой. Ничего не вечно, но при отсутствии травмированных крайне странно, почему «Кремонезе» играет настолько неудачно. Варди перестал забивать, Бонаццоли тоже это стал делать реже, а остальные в атаке пока размышляют, а не играют. Филиппо Терраччано прибавляет и очень интересует «Ювентус». Команда в целом неплохая, но ошибок настолько много, что лучше бы уже собрались на барбекю и поговорили, ведь моральное состояние не очень.

«Кальяри» ненадолго прерывали свою серию поражений и снова подались к ней. Виной всему непростой календарь, однако с «Пизой», «Вероной» и «Дженоа» сыграли вничью, хотя надо было побеждать. Вот есть время для реабилитации – дальше соперники не самые сложные, потому следует брать очки. Подготовились «Кальяри» к выезду? Команда только четыре раза открывала счет в матче, а 13 раз это делал соперник. Так себе статистика, которая вряд ли поменяется. Не сыграют в 19-м туре: Маттиа Феличи, Майкл Фолоруншо, Хосе Педро, Андреа Белотти. Может пропустить игру и Себастьяно Эспозито, что очень серьезная потеря, ведь забивать по сути останется только Кылычсой.

Обеим командам надо победа, но на нее они явно не наигрывают и скорее всего будет ничья. Более интересно смотрится ставка на «Обе забьют – нет» за 1.8.

8.01. 21:45. «Милан» – «Дженоа». Тотал больше 2.5 за 2.05

Последний матч 19-го тура пройдет на «Сан-Сиро» 8 января в 21:45. Главный судья матча Маурицио Мариани.

«Милан» продолжает бороться за чемпионство и в новом году уже сумел добыть победу. Ленивую, без особых стараний, с голом Леау, но и пусть хоть такая будет, главное ведь 3 очка. Дали отдохнуть Пулишичу, успели уже выпустить Фюллькруга и вовсю заигрывают Бартезаги. Его уже успели прозвать новым Мальдини, но если бы не заиграться молодому таланту, который уже по стилю напоминает легендарного итальянца. Если из новых, то похожий типаж у Пау Кубарси. Кто в «Милане» сейчас лучший игрок? Лука Модрич и Майк Маньян! Обеих уже желают продлить и предложили им новые контракты. Травмированы Нкунку и Хименес, но состав огромный, потому можно заменить нападающих.

«Дженоа» уже 4 игры подряд не побеждает, проиграв 3 из них и сыграли вничью с «Пизой». Крайне плохие результаты, которые ведут «Гриффонов» ко дну турнирной таблицы: 15 очков за 18 игр, 18:28 по голам – вот и начинается настоящая борьба генуэзцев за выживание, которая скорее всего будет в оставшихся турах. Легко «Дженоа» не будет, травмированных нету, потому самое время прибавить тем, кто получает минуты на поле: Витинье, Коломбо, Эллертсону, Торсби. Малиновский уже четвертую игру сам не свой и Де Росси уже может не выдать столько времени в будущих матчах. После «Милана» у «Дженоа» хороший календарь, потому можно набирать очки.

Нет сомнений, что «Милан» фаворит и на его победу 1.41. Стандарт для Серии А нынешнего сезона ТМ2.5 (1.74), но в этой игре хочется поверить в ТБ2.5 за 2.05.

Статистический раздел

Всего в прошлом туре команды забили 19 голов и это снова даже не 2 гола в среднем – Серия А в нынешнем сезоне на голы не богата, а больше интригует красивой борьбой за каждое очко. Хозяева в 18-м туре забили 10, гости 9 и это только при 4-х победах домашних команд. Гости выиграли трижды, а остальные матчи завершились ничьей. Хочется большего, но пока итальянский чемпионат не радует изобилием статистических свершений. Чем отличились команды:

  • Процент владения мячом: «Комо» (60.1%), «Интер» (59.1%), «Рома» (57.7%).
  • «Сухие ворота»: «Милан» и «Лацио» по 9 матчей, «Комо» 8.
  • Среднее количество зрителей: «Милан» 73 191, «Интер» 71 934, «Рома» 63 239.
  • Удары в створ за игру: «Интер» (5.8), «Ювентус» (5.4), «Наполи» (4.9)
  • Точные передачи за игру: «Интер» (454.9), «Наполи» (449.4), «Ювентус» (443.4).
  • Угловые: «Интер» (122), «Аталанта» (105), «Наполи» (99).
  • Нарушения за матч: «Верона» (17.3), «Кальяри» (15.7), «Болонья» (15.4).
  • Желтые карточки: «Кальяри» и «Верона» по 43, «Сассуоло» (41).
  • Красные карточки: «Лацио» (7), «Парма» (3), «Комо» (2).

Пока что лучший бомбардир матча Лаутаро Мартинес, у которого 10 голов, следом за которым идет Кристиан Пулишич (8) и Нико Пас (6). Топ-ассистент Нико Пас (6 ассистов), а дальше: Фредерико Димарко (5), Кенан Йылдыз (4). Что интересно, главный по созданным голевым моментам играет в команде, которая уже начинает борьбу за выживание: Аарон Кариколь создал 45 моментов, а Николо Барелла и Федерико Димарко по 42 и 41. Серия А продолжается и очень интересно за ней наблюдать!

