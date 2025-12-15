Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лучшим бомбардиром Первой лиги Украины интересуются команды УПЛ
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 15:16 |
263
0

Лучшим бомбардиром Первой лиги Украины интересуются команды УПЛ

Виталий Фарасеенко проводит отличный сезон в составе команды Ингулец

15 декабря 2025, 15:16 |
263
0
Лучшим бомбардиром Первой лиги Украины интересуются команды УПЛ
ФК Ингулец. Виталий Фарасеенко

По информации Sport.ua, 22-летний хавбек Ингульца Виталий Фарасеенко попал на радары команд УПЛ.

Конкретные клубы пока что неизвестны. Однако не исключено, что в зимнее трансферное окно Виталий переберется к одному из представителей высшего дивизиона страны.

Фарассенко является лучшим бомбардиром Первой лиги Украины по итогам половины сезона с 11 забитыми мячами. В гонке голеадоров он делит первую строчку с Максимом Войтиховским из Агробизнеса.

К Ингульцу Фарассенко присоединился летом 2025 года из Буковины. Ингулец в таблице Первой лиги занимает четвертое место с 36 очками.

Лучшие бомбардиры Первой лиги

Live data by Scoreaxis
По теме:
Воспитанник Шахтера покинет команду-аутсайдер УПЛ
Лидер Александрии покинет команду в зимнее трансферное окно
Кто в УПЛ? Как выглядит турнирная таблица Первой лиги перед паузой до марта
Виталий Фарасеенко Ингулец Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ
Тарас Бондарь
Тарас Бондарь Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
Бокс | 15 декабря 2025, 02:25 0
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри

Новое видео на канале Вуса Усика

ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
Хоккей | 15 декабря 2025, 08:05 5
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир
ЧМ по хоккею U-20. Где закончила сборная Украины и кто выиграл турнир

Норвегия повысилась в классе

Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15.12.2025, 11:26
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Футбол | 15.12.2025, 09:38
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков
Футбол | 15.12.2025, 13:40
Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков
Заря продлит контракты двух лидеров и ждет 4-5 новичков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
15.12.2025, 06:23 11
Футбол
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем