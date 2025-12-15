Лучшим бомбардиром Первой лиги Украины интересуются команды УПЛ
Виталий Фарасеенко проводит отличный сезон в составе команды Ингулец
По информации Sport.ua, 22-летний хавбек Ингульца Виталий Фарасеенко попал на радары команд УПЛ.
Конкретные клубы пока что неизвестны. Однако не исключено, что в зимнее трансферное окно Виталий переберется к одному из представителей высшего дивизиона страны.
Фарассенко является лучшим бомбардиром Первой лиги Украины по итогам половины сезона с 11 забитыми мячами. В гонке голеадоров он делит первую строчку с Максимом Войтиховским из Агробизнеса.
К Ингульцу Фарассенко присоединился летом 2025 года из Буковины. Ингулец в таблице Первой лиги занимает четвертое место с 36 очками.
Лучшие бомбардиры Первой лиги
