Лучшим бомбардиром Первой лиги Украины интересуются команды УПЛ

По информации Sport.ua, 22-летний хавбек Ингульца Виталий Фарасеенко попал на радары команд УПЛ.

Конкретные клубы пока что неизвестны. Однако не исключено, что в зимнее трансферное окно Виталий переберется к одному из представителей высшего дивизиона страны.

Фарассенко является лучшим бомбардиром Первой лиги Украины по итогам половины сезона с 11 забитыми мячами. В гонке голеадоров он делит первую строчку с Максимом Войтиховским из Агробизнеса.

К Ингульцу Фарассенко присоединился летом 2025 года из Буковины. Ингулец в таблице Первой лиги занимает четвертое место с 36 очками.

Лучшие бомбардиры Первой лиги