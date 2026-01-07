Дебют Росеньора. Новый тренер впервые выбрал стартовый состав Челси

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 января 2026, 20:44 | Обновлено 07 января 2026, 20:45
Лондонцы сыграют против «Фулхэма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

В среду, 7 января, в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги состоится поединок между «Фулхэмом» и «Челси».

Встречу примет Лондон — матч пройдет на стадионе «Крейвен Коттедж».

Начало поединка запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Новый тренер лондонского «Челси» Лиам Росеньор сегодня проводит первый матч во главе команды и уже выбрал стартовый состав.

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
